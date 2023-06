Podemos califica las pruebas de la EBAU en Cantabria como "desastre absoluto" y exige a la UC tomar medidas

SANTANDER, 15 (EUROPA PRESS)

Podemos Cantabria considera que los "enormes fallos" acaecidos durante las pruebas de la EBAU en la convocatoria de junio "representan un desastre absoluto, con un perjuicio difícilmente subsanable" para los alumnos, y exige a la Universidad de Cantabria (UC) que tome las medidas necesarias para que las pruebas se desarrollen "con la debida normalidad" en próximas convocatorias.

En un comunicado, el responsable de Educación de Podemos Cantabria, Pablo González, ha señalado que, aunque no es la primera vez que se producen "errores graves" en el desarrollo y planteamiento de las pruebas de acceso a la universidad, en esta ocasión "se han dado de manera especialmente escandalosa, lo que ha causado gran alarma social".

En su opinión, la UC, con su rector al frente, "debe tomarse más en serio" el diseño y desarrollo de estas pruebas porque "no vale con poner parches a posteriori, cuando ya no hay forma de esconder tamaña chapuza".

Para el secretario de Educación de la formación morada, "no sirve de nada" la doble coordinación entre Consejería y Universidad "si no se tienen en cuenta a los coordinadores de Secundaria, y no se atiende a los temarios y decisiones que se toman en las reuniones de coordinación que tienen lugar a lo largo del curso con el profesorado de institutos y centros privados".

En opinión de González, se deberían establecer métodos como la intervención de un segundo punto de vista del coordinador de Secundaria a la hora de llevar a cabo una propuesta de examen. "De esta manera estaríamos a tiempo de corregir los fallos que siempre pueden surgir en la formulación de un examen, como cualquier docente sabe", ha defendido.

Dado que con estas pruebas los estudiantes "se juegan el poder ingresar en los estudios que más les gustan o motivan, son su vocación o han decidido realizar, y que se pueden truncar por errores que no son suyos", para Podemos es "exigible" un "mayor grado de seriedad y profesionalidad a la hora de planificar un momento tan determinante en la vida del alumnado".