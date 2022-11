Podemos cierra filas con Montero, dice que la ley superará la polémica y retrata a la izquierda que "raja" contra ella

Critica a Más Madrid y parte del PSOE mientras Yllanes se desmarca de la línea de cargar contra los jueces

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Podemos ha ahondado en su apoyo a la ministra de Igualdad, Irene Montero, y proclama que la 'Ley solo sí es sí' saldrá reforzada de la polémica por la rebaja de penas decretadas por varios jueces, una controversia que sirve para "retratar" a los políticos progresistas que ahora rajan contra la norma, tras la postura de barones del PSOE y Más Madrid favorable a acometer rectificaciones en la norma.

A su vez, el partido ha insistido en que el texto legislativo no presenta lagunas, como apuntan parte de juristas y ve en el criterio de la Audiencia de La Rioja de no reducir condenas, y enfatiza que el problema es el "sesgo machista" de una parte de la judicatura.

Unos reproches a los magistrados de la cúpula morada y Igualdad que ha motivado la respuesta crítica del vicepresidente balear y miembro de Podemos, Juan Pedro Yllanes, que se ha desmarcado de dicha estrategia al tildar de "temerario" y "exceso verbal" apuntar al machismo de los jueces como razón principal de la reducción de penas acometidas.

Por otro lado la respuesta dentro del espacio confederal no está siendo uniforme en lo referente a los ataques a los jueces. Así, el titular de Universidades, Joan Subirats (comunes) y el entorno de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, abogaron por la prudencia mientras que desde IU la directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, sí ha exigido que la interpretación de la ley "estén libres de sesgos patriarcales".

Hoy precisamente barones del PSOE han trasladado su deseo de que se busque cuanto antes una solución a la Ley del 'solo sí es sí', después de que se hayan producido varias rebajas de condena y corregirla si tiene errores. Mientras, la líder de Más Madrid, Mónica García, ha trasladado que el Gobierno debería rectificar y cambiar el texto ante el goteo de rebajas de penas a condenados por violación o agresión sexual.

Al respecto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha pronosticado que la "tormenta reaccionaria" sobre la ley pasará y solo quedará la consolidación de derechos, el avance feminista, el avance feminista. Además, ha sentenciado que estos días solo han servido para que "muchos se retraten" también "en el progresismo".

"Yo entiendo que es muy goloso ahora para ciertos políticos progresistas salir a rajar contra la Ley 'sólo sí es sí" (...) pero pediría contención", ha lanzado Echenique sin realizar ninguna alusión concreta. No obstante, la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, sí ha apuntado a Más Madrid al compartir las declaraciones de García y reprochar que "estas son las cosas que hacen daño realmente al feminismo".

IGLESIAS ARREMETE CONTRA EL PSOE

El exvicepresidente Pablo Iglesias, que esta mañana ha criticado la "cobardía" de parte del Gobierno que no sale en defensa del Ministerio de Igualdad, y ha arremetido contra el PSOE, después de que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, haya salido en apoyo a los jueces tras las críticas vertidas desde la formación. "Menos si condenan a Griñán. Entonces ya no tanto y hay que indultarle ¿No? Poca vergüenza del PSOE", ha agregado.

PRUDENCIA DE SUBIRATS Y EL ENTORNO DE DÍAZ

Mientras, la líder de Podemos, Ione Belarra y multitud de cuadros del partido han ensalzado el criterio de la Audiencia de La Rioja de acogerse a una disposición del Código Penal para no modificar las condenas del 'solo sí es sí'

Sobre la cuestión, la titular de Trabajo no se ha pronunciado aún públicamente aunque fuentes de su entorno desgranaron ayer que "toda ser prudentes" y que "objetivo y espíritu de la norma siempre ha estado claro", si bien toca analizar el recorrido judicial de la ley. De esta forma, optaban por no entrar en las críticas a los jueces.

Desde los 'comunes' Subirats abogó también ayer por la cautela y la prudencia, al apostar por esperar a ver cómo se desarrollan los acontecimientos aunque entendía que las primeras revisiones de penas hubieran generado la primera reacción de Igualdad.

Mientras, el presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, que forma parte de los 'comunes' y también es dirigente de Podemos recalcó también auer que "el problema no está en la ley, está en la justicia. "Los jueces no pueden suplantar al legislador interpretando lo que no dice la ley. Hay que hacer pedagogía y reforzar la formación en violencia machista en la justicia, como dice Montero", razonó.

CARGOS DE IU VINCULADOS A IGUALDAD: LA LEY ES UNA CONQUISTA

A su vez, Morillas defendió del lado de IU que la Ley 'solo sí es sí' es una "conquista del movimiento feminista". "Que la Justicia patriarcal y sus interpretaciones a costa de los derechos de las mujeres no nos impidan ver el cambio que supone", ha defendido en redes sociales.

La vocal de la Ejecutiva federal de IU y exdirectora de gabinete de Irene Montero Amanda Meyer enfatizó que la normativa es un "cambio de paradigma", que acaba con la "infamia" del "vergonzante" artículo 182.1 del Código Penal que establecía que no todas las violaciones eran agresión sexual".

A su vez, ha ahondado que las feministas quieren una "política criminal racional y proporcional", que "impidan agujeros de impunidad" y que ello es compatible con la revisión de penas, aunque añadía que para consolidar el nuevo marco de la ley "otra judicatura es necesaria".

También el dirigente de IU y asesor en el Ministerio de Igualdad, Carlos Sánchez Mato, ha manifestado también que la pena mínima por violación con violencia e intimidación en el Código Penal anterior a la Ley 'solo sí es sí', "no puede convertirse de forma automática en una rebaja cuando ahora se encuadra en un tipo que incluye modalidades de delitos menos graves".