Podemos critica a Sánchez por "no hacer una lectura acertada" de la Constitución ante la "huida" de Juan Carlos I

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

El secretario general del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, ha criticado este miércoles al presidente Pedro Sánchez por su respuesta ante lo que considera "la huida" de Juan Carlos I, ya que considera que "no ha sabido hacer una lectura acertada" de los preceptos que otorga la Constitución actual.

"La clave de bóveda del sistema constitucional no es la monarquía, es la soberanía popular", ha contestado el dirigente de Unidas Podemos a Sánchez en declaraciones en La Sexta, recogidas por Europa Press, después de que el presidente del Gobierno defendiera a la monarquía parlamentaria en su comparecencia de La Moncloa.

Guijarro ha insistido en que la clave de bóveda de la Constitucional es el "pueblo" y, según ha dicho, quién no entiende esto, "no entiende la Historia de España". Sobre las disputas en el seno del Gobierno sobre esta cuestión, el diputado ha insinuado que "quizá no se consultó" a Podemos en la decisión del rey porque el PSOE "sabía" la posición de la formación 'morada'.

En este sentido, ha reivindicado la coalición y ha defendido que el Gobierno "no está exento" de sus propios debates e incluso de sus propias "contradicciones". Sin embargo, ha defendido la labor del Gobierno y cree en la "fortaleza" de ambos partidos.

En relación con la decisión del rey Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España, Guijarro ha resaltado que, si fuera cualquier otro ciudadano con pruebas de un delito tan grave, "ya habría una investigación abierta y se le hubiera quitado el pasaporte. Por eso, ha recalcado que se trata de una "huida" porque "ha hecho lo que no puede hacer otro ciudadano".

Tras las informaciones que sitúan al monarca en la República Dominicana, el diputado de Unidas Podemos ve "anecdótico" su lugar de residencia. Eso sí, ha señalado que no estará en la Siberia: "No me parece que se haya ido a un sitio muy frío a hacer penitencia".