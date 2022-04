Podemos defiende el derecho a decidir y un patria inclusiva que no es "ondear la ikurriña mientras privatizan servicios"

Llama a repensar el concepto de patria porque "no es un sentimiento unidimensional", sino algo "amplio que incluye a todos"

BILBAO, 17 (EUROPA PRESS)

Podemos Ahal Dugu ha defendido en el Aberri Eguna (Día de la patria vasca) el derecho a decidir y una patria "inclusiva", porque no lo es "ondear la ikurriña mientras se privatizan servicios".

La formación ha realizado esta reflexión con motivo del Aberri Eguna a través de un comunicado, ya que, en esta ocasión, no han convocado ningún acto. Ha afirmado que el país "se defiende no uno, sino todos los días", y ha señalado que trabajarán fortaleciendo las instituciones y los servicios públicos porque "es lo común, lo de todos" y lo que "mejor define" su manera de entender el país.

Según ha apuntado, el papel de la ciudadanía vasca es crucial a la hora de determinar el futuro y son los vascos "los protagonistas de la construcción de Euskadi". "Porque la patria son sobre todo sus gentes; son los mineros venidos de fuera de Euskadi que en 1890 iniciaron las huelgas desde La Arboleda hasta toda la Margen Izquierda; son aquellos que empezaron a celebrar una identidad propia durante el franquismo cuando nuestros símbolos estaban prohibidos", ha dicho.

Ha añadido que también son las movilizaciones contra el cierre del Euskalduna, las mujeres "rebosando" las calles el 8 de marzo; las profesionales de Osakidetza; las personas refugiadas e inmigrantes que llegan de otras geografías y son, en definitiva, "las personas que viven y trabajan en el país y que construyen una Euskadi justa, solidaria y plural".

Podemos Ahal Dugu ha asegurado que patria "no es un sentimiento unidimensional", sino un "concepto amplio que incluye a todos, un sentimiento plural y diverso que defiende lo común". "Euskadi es una nación determinada por su cultura e historia específica, y por su lengua común, el euskera", ha indicado, para añadir que la patria "es más que eso, e incluye a los diferentes tipos de sentimientos y símbolos".

PATRIA INCLUSIVA

"La patria es inclusiva porque construye instituciones que cuidan del conjunto. Y debemos construir Euskadi desde principios democráticos y asumiendo su heterogeneidad y su diversidad, pues ahí radica su riqueza", ha asegurado, para defender el derecho a decidir, pero "a decidir sobre cualquier asunto que influya en la vida de sus gentes" porque cree que, al contrario de lo que se dice, "queda mucho por decidir".

"La soberanía es popular, reside en el pueblo, y construimos con ella nuestros derechos e instituciones. La soberanía no se limita al encaje legal de un territorio, sino que también sirve para decidir cómo gobernamos nuestras relaciones, también las económicas. Quienes venden la soberanía son los que privatizaron nuestras cajas o regalaron Euskaltel, son quienes vacían nuestros servicios públicos, son quienes prefieren defender que los fondos buitre hagan negocio con nuestro derecho a la vivienda, son los que permiten que los oligopolios energéticos se enriquezcan a costa de la gente", ha asegurado.

A su juicio, no es patria "ondear la ikurriña mientras se privatizan los servicios públicos" y ha añadido que las competencias vascas son fruto de "procesos de participación política", pero no hay que quedarse ahí. "Lo relevante de la especificidad vasca es su capacidad para poder hacer del autogobierno una herramienta al servicio de las mayorías sociales. No es tanto el qué tenemos, sino el para qué lo usamos", ha precisado.

En este sentido, ha afirmado que la fiscalidad ha de servir para que las administraciones "redistribuyan la riqueza", la sanidad debe servir para "evitar los despidos que se están dando en Osakidetza" y la educación debe servir "para que cualquier niño o niña llegada a Euskadi tenga las mismas oportunidades que el resto".

En definitiva, ha reclamado que la economía vasca debe asegurar que los servicios básicos que se necesitan como sociedad, como la energía, estén "bajo el control de los vascos, de lo público". "El autogobierno debe servir para construir una sociedad más justa porque es desde la justicia social como entendemos Euskadi", ha agregado.

Por último, ha invitado a toda la sociedad vasca, aunque se identifiquen con "símbolos diferentes", a repensar el concepto de patria para que, "dentro del clima de paz y convivencia presente", se busque una "definición de lo que es Euskadi que incluya, sin esencialismos, toda la heterogeneidad de la sociedad".