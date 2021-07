Podemos defiende que Puigdemont sea "parte de la solución" en Cataluña y cree que eliminar el delito de sedición ayuda

Isa Serra destaca que el Gobierno debe estudiar si el fondo para asumir las multas del Tribunal de cuentas tiene "base jurídica real"

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

La portavoz estatal de Podemos, Isa Serra, ha subrayado que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont debe formar parte de la solución al conflicto catalán y considera que la opción de eliminar el delito de sedición ayudaría a conseguirla.

Además, ha señalado que el Gobierno central debe estudiar si la creación del fondo con 10 millones de euros creado por el Govern para cubrir las fianzas que pide el Tribunal de Cuentas a decenas de cargos y excargos de la Generalitat tiene "base jurídica real", pues solo podrá aceptarlo si cumple ese requisito.

En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, Serra ha señalado sobre dicho mecanismo creado por el Ejecutivo catalán que todo lo que vaya "encaminado" a la "vía política, al diálogo y la desjudicialización es un buen paso", pero tiene que realizarse con "todas las garantías jurídicas para que sea legal".

EVIDENTE POLITIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Más allá de eso, la portavoz de Podemos ha remarcado que se tiene que abordar otras cuestiones, como el hecho de la situación del Tribunal de Cuentas y el "evidente control" por parte de la derecha de un órgano, que al igual que el Consejo General del Poder Judicial, no tiene interés en que sea renovado.

Las dos organismos, en su opinión están "politizados por parte de la derecha" sin que haya una mayoría parlamentaria que sostenga ahora su legitimidad.

Al hilo, ha confrontado que el Tribunal de Cuentas esté exigiendo estas condiciones, en referencia a las fianzas a excargos del Govern, cuando no ha servido para "combatir la financiación irregular y la corrupción del PP".

Por tanto, ha apuntado que se tiene que avanzar hacia una solución política, algo que Podemos ha reivindicado de forma "valiente" desde que se originó el conflicto territorial y que ahora los distintos agentes secundan, con su disposición a "hablar y acordar".

PODEMOS TENDRÁ VOZ DENTRO DEL GOBIERNO EN LA MESA DE DIÁLOGO

Cuestionada sobre si Unidas Podemos tendrá voz propia en la Mesa de Diálogo para Cataluña, Serra ha detallado que su espacio político forma parte del Ejecutivo como socio minoritario y por tanto tiene una "voz más limitada" que la del PSOE, si bien podrá realizar sus propuestas teniendo en cuenta que "evidentemente el Gobierno es uno y actúa conjuntamente".

Respecto a si la situación de Puigdemont, que huyó a Bélgica y aún está pendiente de ser juzgado por la causa del 'procés', debe ser uno de los asuntos a resolver, la portavoz de Podemos ha subrayado "sería una buena solución que Puigdemont, precisamente, formara parte de la solución y no seguir siendo parte del problema".

ES "MALO" PARA EL PAÍS QUE PUIGDEMONT SIGA COMO PROBLEMA

"Desde Unidas Podemos hemos dicho que la vía tomada en el pasado no era la adecuada y, por tanto, no debería haber pasado lo que pasó en este país. Todo lo que no sea que Puigdemont forme parte de la solución y siga siendo un problema será malo para el país", ha remachado.

Tras recalcar que sobre Puigdemont puede actuar la Justicia, Serra ha reiterado que para Podemos la vía de judicialización tomada en el pasado "no era la adecuada" y por ello proponen la reforma del Código Penal. De esta forma, la eliminación del delito de sedición "puede ayudar a encontrar ua solución política".