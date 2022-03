Podemos denuncia que PNV "sigue alineándose con el Lobby de la vivienda para impedir precios de alquiler abusivos"

BILBAO, 1 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, ha denunciado ese martes que el PNV "sigue alineándose" con los intereses de las empresas inmobiliario-financieras "y con los fondos buitre", a los que ha denominado el 'Lobby de la vivienda', porque "no quiere que se controlen los precios abusivos de los alquileres ni poner freno a la especulación que existe sobre la vivienda para beneficios de unos pocos".

En un comunicado, Garrido ha respondido así a la decisión de los jeltzales "de sumarse a Vox, el PP y Ciudadanos para rechazar" en el Congreso de los Diputados "la histórica Ley de Vivienda", aprobada por el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, "que, por primera vez, permitirá que se bajen los precios del alquiler".

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Vivienda ha acusado a los jeltzales de "impedir el acceso a una vivienda a un precio asequible para los jóvenes y las familias vascas".

"El PNV y el resto de los partidos de la derecha no quieren acabar con la especulación sobre la vivienda y hacer de este bien de primera necesidad un verdadero derecho. La derecha defendía que la ley de vivienda catalana invadía competencias estatales y ahora asegura que la ley estatal invade competencias autonómicas", ha criticado.

A su juicio, se pretende que "no bajen los precios abusivos del alquiler, a pesar de que en Euskadi existe un importante déficit de acceso a la vivienda en régimen de arrendamiento a un precio asequible, con más de 120.000 familias en situación de emergencia habitacional".

Según ha recordado, en la actualidad, el precio de alquiler en Euskadi supera los 1.000 euros de media, "lo que hace que dos de cada tres familias dediquen más del 40% de sus ingresos a pagar el arrendamiento".

"Esta situación supone un importante freno para la emancipación juvenil, ya que más de 100.000 jóvenes no pueden abandonar el hogar de sus padres por no poder afrontar el alquiler de una vivienda. A día de hoy, los vascos no se independizan del hogar familiar hasta pasado los 30 años", ha añadido.