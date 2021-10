Podemos denuncia que la "uberización de la economía" es la "esclavitud del siglo XXI"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Podemos ha denunciado que la "uberización' de la economía" es la "esclavitud del siglo XXI" al ser un modelo que se basa en "la precariedad absoluta de los trabajadores y trabajadoras y en la ausencia de derechos", según ha denunciado este miércoles en Bruselas la eurodiputada y secretaria de Internacional de Podemos, Idoia Villanueva.

"Estamos hablando del intento de imposición de un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras", ha insistido por su parte el secretario de Horizonte Republicano y Profundización Democrática de Podemos, Rafa Mayoral.

Villanueva y Mayoral han participado este miércoles en el II Foro Transnacional de Alternativas a la Uberización, organizado por el grupo de La Izquierda (The Left) en Bruselas. Al encuentro han acudido más de 100 trabajadores y trabajadoras de plataformas, especialistas en economía digital y legislación laboral, sindicatos y activistas de España, Francia, Portugal, Estados Unidos y otros países.

ABRIR LA "CAJA NEGRA" DE LOS ALGORITMOS

"Lo que se está discutiendo realmente no es solamente cuál es la situación que tienen los 'riders', no es cuál es la situación que tienen los conductores... sino que de lo que estamos hablando es del intento de imposición de un nuevo modelo de relaciones laborales al conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Hay que explicar que esto no es un problema de los colectivos que hoy ya están afectados, sino que es una amenaza al conjunto de la clase trabajadora", ha dicho Mayoral en su intervención.

En este sentido, el diputado de Unidas Podemos ha explicado que la 'Ley Rider' ha traído algo "muy importante" a la regulación y es que "tanto los inspectores de trabajo, como los representantes de los trabajadores van a tener la capacidad de abrir la 'caja negra' del algoritmo y acceder a eso que en realidad son las condiciones de trabajo que antes se contenían en un contrato".

"Este es el camino: necesitamos que los inspectores de trabajo se tecnifiquen y necesitamos tecnificar también la acción sindical, abrir las cajas negras y poner los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en el centro", ha destacado.

Mientras, la eurodiputada de Podemos ha alertado de que hay empresas "están tomando el control de sectores estratégicos, creando oligopolios capaces de restar soberanía a los países y a su ciudadanía si no se regula su actividad", citando sectores como el transporte, los servicios y el alojamiento turístico como casos más destacados.