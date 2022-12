Podemos se desvincula de la reforma de la malversación pero facilitará que "no descarrile" la ley en el Congreso

La formación morada admite que la propuesta de PSOE y ERC le genera "muchísimas dudas" aunque a Asens la "música le suena bien"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos se desvincula de la enmienda para reformar la malversación y no firmará la enmienda transaccional al proyecto de ley de derogación del delito de malversación, aunque facilitará que el acuerdo alcanzado entre ERC y PSOE no descarrile el conjunto de la norma en la ponencia de esta tarde, si bien aún no tiene decidido el sentido de su voto sobre este cambio.

Fuentes del grupo parlamentario han detallado que tienen "dudas" sobre la futura aplicación de la nueva redacción de este tipo penal "por parte de los jueces" y, en consecuencia, no forma parte de este pacto entre los republicanos y los socialistas.

Sin embargo, la formación no pondrá trabas a que salga adelante el proyecto de ley de revisión del Código Penal, que "contiene elementos tan importantes" como la supresión del delito de sedición o el desbloqueo del Tribunal Constitucional.

ERC presentó el pasado viernes una enmienda para crear un nuevo tipo dentro del delito de malversación para castigar con menos cárcel --con una pena de entre 6 meses y 3 años de prisión-- a quienes malversen dinero público pero sin ánimo de lucro personal.

Ayer trascendió que el Gobierno iba a impulsar una propuesta de reforma del Código Penal, tras la propuesta de los republicanos, que añade un nuevo tipo de malversación que penaliza con hasta cuatro años de cárcel y seis de inhabilitación el desvío presupuestario irregular dentro de la misma administración pública.

La cuestión de la malversación ha motivado un fuerte debate dentro del espacio confederal, dado que Podemos en las últimas fechas aludía a que era una cuestión "muy delicada" que podía tener "efectos perversos".

Por tanto, el conjunto de las formaciones que integran la confluencia ha decidido no suscribir esta enmienda, de la que han sido informados pero en cuya negociación no han participado, dejando claro que la propuesta es responsabilidad de PSOE y ERC.

De hecho, Unidas Podemos no presentó ninguna enmienda en este sentido, como expuso la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el grupo procedió a una revisión exhaustiva sobre la propuesta de ERC, dejando claro que no iba a respaldar ninguna modificación que supusiera beneficios a la corrupción política. De esta forma, el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, señaló que cualquier reforma de la malversación no debía servir de ayuda a investigados o condenados en casos como Lezo, Púnica o Kitchen.

PODEMOS: TENEMOS "MUCHÍSIMAS DUDAS"

Hoy el coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha insistido en que "en ningún caso firmarán" esa enmienda auspiciadas por su socio y los republicanos, dado que tienen "muchísimas dudas", en el plano jurídico, de la posible aplicación que hagan jueces respecto a este cambio.

De esta forma, siguen "dilucidando" el sentido de su voto de cara a la ponencia, pero su determinación es que la ley en su conjunto salga adelante, que tiene avances como suprimir la sedición.

En la formación morada reconocen que hay escaso margen para alterar ese acuerdo transacional y elevar las penas de malversación, dado que intuyen que es un punto demandado por ERC.

ASENS ES MÁS PROCLIVE: LA MÚSICA "SUENA BIEN"

Por su parte, el presidente del grupo parlamentario y dirigente de los 'comunes'. Jaume Asens, sí tiene una actitud más receptiva hacia la reforma de la malversación, aunque el grupo no tiene decidido el sentido del voto a la enmienda.

En este sentido, ha denunciado que el Código Penal auspiciado por el PP en 2015 tenía un "ánimo vengativo" y era un cambio 'ad hoc' para "perseguir a un colectivo como el independentismo", que luego ha derivado en un "cajón desastre" y ha servido para realizar lawfare.

Por tanto, ha opinado que tanto el planteamiento en las enmiendas de ERC y PSOE le "suena bien", va en el camino de "desjudicializar el conflicto político" en Cataluña y entiende que es positivo diferenciar entre el enriquecimiento personal o a terceros, de lo que es la administración desleal o "despilfarrar gastos de forma injustificada".

También ha descartado que el cambio no ayudará al expresidente José Antonio Griñán, al que se le aplica el código anterior a 2015 y tampoco entraría ese supuesto, dado que se le condenó por malversación agravada en el caso de los ERE al fomentar en enriquecimiento ilítico de terceros. Es más, ha dicho que el planteamiento del PSOE es más perjudicial para este caso y que en derecho prima el marco más beneficioso para el condenado, que en este caso no sería el de los socialistas.

De esta forma, ha rechazado que reporte beneficios a encausados en Kitchen, Pública y Gürtel, también anteriores a 2015, y que ese temor es injustificado. Eso sí, ha remarcado que solo les importa que la reforma sea justa y que, personalmente, entiende que debe volver "a la normalidad" anterior al Código Penal del PP.

Por otro lado, Asens ha avanzado que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para modificar un precepto del nuevo delito de desórdenes públicos agravados para impedir con más garantías la criminalziación de la protesta pacífica.

ACUERDO PARA MEJORAR LA PROTECCIÓN A LA PROTESTA DE LA PAH

En este sentido, en el epigrafe 'c' sobre invasión de instalaciones esenciales se restringirá a caso de "gravedad" y donde de forma efectiva se altere de forma efectiva el funcionamiento de las mismas. Con ello y en línea con una enmienda que impulsó en solitario su grupo, se mejora la protección de acciones de protesta que protagoniza la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), como la ocupación temporal de entidades bancarias.

De todas formas, ha reseñado que la negociación sigue abierta a posibles cambios, dado que hay nociones que siguen sin agradarles en el delito de desórdenes públicos, como el concepto de intimidación y que la pena mínima cuando se da una reunión numeroso es "mas alta que ahora", lo que es un "retroceso" respecto al Código Penal del PP.

Sin embargo, ha defendido genéricamente las virtudes del proyecto de ley, sobre todo en el desbloqueo del Tribunal Constitucional ante la reacción de la derecha con Vox pidiendo moción de censura y eel PP exigiendo nuevas elecciones.

"Tienen prisa por acceder al gobierno y perpetrar el golpe a la democracia que llevan cuatro perpetrando en el Poder Judicial", ha reprochado Asens para acusar a la oposición de intentar "derrocar" al Ejecutivo con una "operación del orden constitucional" atrincherándose en el Consejo General del Poder Judicial y en el Constitucional.