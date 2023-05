Podemos enmendará a la totalidad la Ley de Educación vasca para visibilizar que hay alternativa por la educación pública

BILBAO, 4 (EUROPA PRESS)

Elkarrekin Podemos-IU presentará una enmienda a la totalidad a la Ley vasca de Educación "para explicar a la sociedad que hay un proyecto alternativo, que es el que necesita Euskadi para fortalecer la educación pública", según ha revelado la coordinadora de Podemos Euskadi y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garrido ha señalado que, desde que apoyaron el pacto educativo en abril de 2022, han intentado informarse y hablar con el consejero de Educación, Jokin Bildarratz, porque "los pasos que se estaban dando" para concretar el proyecto de Ley "eran contrarios" a ese acuerdo.

A su juicio, "los mimbres que necesitaba" esa norma era "el fortalecimiento de la escuela pública vasca y medidas concretas contra la segregación escolar, que ya da miedo en Euskadi".

"Durante el tiempo que hemos querido hablar, el consejero ha echado balones fuera. Ahora ha presentado un proyecto de Ley que no respeta ese pacto educativo porque empequeñece y debilita la escuela pública vasca", ha manifestado.

Por ello, cconsidera que, "quien ha actuado de mala fe y de forma contraria a la que habían firmado todas las fuerzas" en el acuerdo, "han sido el PNV y el consejero". "En ese sentido, no sé si hay algo que hablar ya", ha añadido.

Tras asegurar que Elkarrekin Podemos siempre está dispuesta a dialogar, ha precisado que Bildarratz no ha dado respuesta a sus reclamaciones hasta ahora. "Ahora pone encima de la mesa un proyecto de Ley, que está cerrado, que no va a negociar y hace una escenificación de que quiere hablar. Eso me parece una tomadura de pelo, a nosotros nos gusta hacer las cosas de manera seria", ha indicado.

Pilar Garrido ha explicado que, "por responsabilidad", están ahora "con la comunidad educativa y enfrente de una ley que va a hacer daño a las futuras generaciones, a los niños y niñas de este país". "Y eso hay que denunciarlo", ha remarcado.

Por ello, presentarán en el Parlamento vasco enmienda a la totalidad a la Ley de Educación y, una vez que se apruebe, porque el Gobierno Vasco tiene mayoría absoluta, plantearán enmiendas parciales.