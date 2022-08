Podemos Euskadi espera que en municipales y forales "den los números" para formar gobiernos de coalición de izquierdas

Pilar Garrido asegura que los morados "acompañarán y apoyarán" a Yolanda Díaz para movilizar "y sumar" a la sociedad civil vasca

BILBAO, 19 (EUROPA PRESS)

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu y diputada de Unidas Podemos, Pilar Garrido, espera que en las próximas elecciones y municipales de 2023 "den los números" para poder conformar en Euskadi gobiernos de coalición de izquierdas, con EH Bildu y PSE-EE. Además, ha asegurado que su formación "acompañará y apoyará" a la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el objetivo de movilizar a la sociedad civil vasca a favor de su proyecto 'Sumar'.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Garrido ha vuelto a apostar por pactos tripartitos en Euskadi para alcanzar ejecutivos de suma de izquierdas tras los próximos comicios.

Tras asegurar que Podemos siempre abogará por "gobiernos de coalición de izquierdas que respondan a esos proyectos que la ciudadanía tanto necesita", ha señalado que la Comunidad Autónoma Vasca "lleva décadas de gobiernos de derechas en Euskadi, liderados por el PNV", y considera que "el ámbito municipal e incluso el foral puede ser una especie de laboratorio de ideas, para ensayar aquellas coaliciones o negociaciones que en el Gobierno Vasco o en unas autonómicas son más complejas".

Por ello, espera que "los números den y que muchos municipios en las próximas elecciones puedan estar liderados por coaliciones de izquierdas donde Elkarrekin Podemos ocupe un lugar central".

EL PROYECTO 'SUMAR'

Pilar Garrido ha manifestado que ahora en Euskadi pretenden "fortalecer y ensanchar el espacio" de Elkarrekin Podemos, "y hacerlo poco a poco, a través de la escucha". Además, ha apostado por "acompasarse y aprovechar las sinergias" de Yolanda Díaz, con su proyecto 'Sumar'.

"Estamos en el proceso. Creo que es importante cómo se realiza, cómo vamos ensanchando ese espacio y, cuando lleguen las elecciones forales, autonómicas y generales, ya veremos la fórmula, pero ahora no es la preocupación", ha remarcado.

Garrido ha dicho que no descarta que 'Sumar' tenga su "reflejo" ya en las elecciones municipales y forales vascas del año que viene, aunque no se presente como tal.

"Vamos paso a paso a seguir hablando, creando confianzas, sobre todo sumando a la sociedad civil, que tiene que tener un papel fundamental en los próximos años, y hay que motivarla. Ahí Yolanda puede hacer un gran papel y desde Euskadi vamos a acompañarla y apoyar su iniciativa", ha asegurado.

En este sentido, ha mostrado su convicción de que "repercutirá muy positivamente en ilusionar a los vascos y en ensanchar el espacio de Elkarrekin Podemos".

A su juicio, "no hay nada que solucionar" entre Díaz y Podemos, porque en las coaliciones "siempre hay tensiones", pero ha asegurado que la formación morada "tiene muy claro que siempre ha querido el liderazgo de Yolanda" y que lo respaldarán. "En Podemos no hay ninguna duda", ha subrayado.

La líder de Podemos Ahal Dugu ha puntualizado que, de hecho, hacen "suyo" este proyecto porque "nació originariamente de la necesidad de renovar el espacio". "Todas vimos en Yolanda una gran futura presidenta del Gobierno", ha manifestado.

En cuanto a las encuestas que apuntan a que EH Bildu subirá en representación en próximas elecciones a costa de Podemos Euskadi, ha dicho que ya se verá lo que ocurre. "A las encuestas no solemos hacerle demasiado caso porque normalmente los augurios son muy malos y, si trabajamos pensando en las encuestas, no acertaríamos. Hay que seguir trabajando, hay que fortalecer y ensanchar nuestro espacio", ha reiterado.

A su entender, "viene una nueva ola, donde se va a poner encima de la mesa un proyecto para una década, tanto para el Estado como para Euskadi, que intente motivar, que ponga un horizonte de futuro ilusionante, con medidas que pongan las necesidades de la ciudadanía en el centro, después de escuchar y entender muy bien cuáles son esas necesidades".

CRISIS

Por otra parte, Pilar Garrido cree que la clase trabajadora "no tiene que cargar sobre sus espaldas" la nueva crisis económica, sino que hay que "protegerla porque es el motor de Euskadi". Por ello, ha apostado por "proteger su poder adquisitivo".

La líder de Podemos Ahal Dugu ha abogado, sobre todo por favorecer a los más jóvenes, mediante la subida del SMI, algo en lo que trabaja ya Yolanda Díaz. A su juicio, el autogobierno vasco y el Concierto Económico "hay que usarlos en beneficio de la ciudadanía y más en momentos de crisis".

Además, ha vuelto a plantear "un impuesto extraordinario para las grandes fortunas, al oligopolio y las grandes corporaciones, para que contribuyan a fortalecer" los servicios públicos esenciales, como la Sanidad o el modelo residencial.

"También hay que poner medidas en marcha para posibilitar proyectos de vida para la juventud, con una política de vivienda, con control de alquileres, más viviendas protegidas, a unos precios asequibles y quizá menos hoteles", ha indicado.

Ante el aumento de la recaudación de la diputaciones forales, ha pedido que ese dinero se destine "a las personas más vulnerables, a las mayorías sociales y los servicios públicos son un elemento esencial para que haya vidas dignas".

PRESUPUESTOS VASCOS

En cuanto a la negociación de los Presupuestos vascos, ha asegurado que Podemos Euskadi tiene disposición de "colaborar para sacar adelante las mejores" cuentas para Euskadi, sobre todo, teniendo en cuenta que el año que viene "va a ser difícil".

"Iremos con propuestas concretas, las pondremos encima de la mesa y la actitud es la de mejorar los Presupuestos para que la ciudadanía vea mejorada su vida", ha indicado.

En cuanto al Plan ahorro energético que deberá aprobarse en el Congreso, espera que la mayoría de la investidura lo apoye porque pone sobre la mesa "propuestas de urgencia muy sensatas y necesarias". "En septiembre hay que tomar más medidas. Esto no acaba aquí. Hay que pensar en cambios estructurales, más profundos, que por fin nos lleven a la tan querida transición ecológica", ha subrayado.

En su opinión, el Gobierno Vasco "no se ha planteado una verdadera transición ecológica, justa y realmente que lleve al uso de las energías renovables". "El Gobierno Vasco utiliza guante de seda con el oligopolio energético, que tal vez tengan que ver con las puertas giratorias", ha afirmado.

Pilar Garrido ha recordado que "hace un año estaba empeñado en la extracción de gas de Subijana, cuando todo Gasteiz decía que no". "Ahí tenemos la Ley de sostenibilidad energética, donde nosotros negociamos en los Presupuestos 100 millones para los ayuntamientos para encarar la transición, pero no han llegado a los ayuntamientos, No está cumpliendo por sus deberes y tiene tarea por delante", ha insistido.

PINCHAZOS

La coordinadora general de Podemos Ahal Dugu ha recordado los crecientes casos de pinchazos en las fiestas de los municipios de Euskadi, que "impiden, sobre todo, que las mujeres puedan disfrutar de los espacios festivos".

"Faltan medidas. Creo que todo esfuerzo es poco para que todas podamos disfrutar de las fiestas sin violencias machistas, sin pinchazos, y es una tarea que está pendiente", ha indicado.

En este sentido, ha pedido que ayuntamientos y Ertzaintza "pongan todos los medios para que eso no suceda". "Tienen que formarse e invertir, porque es un objetivo que todavía no está conseguido", ha subrayado. A su juicio, "hasta que no haya ni una sola mujer que se vea acosas o vulnerada, las instituciones no habrán cumplido".