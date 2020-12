Podemos insiste en que hay que ligar la suspensión de corte de suministros al decreto antidesahucios

Recalca que la compensasión a grandes tenedores solo se activará cuando demuestren un perjuicio económico, no para viviendas "muertas de risa"

La secretaria de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de Podemos, Ione Belarra, no contempla que la suspensión de cortes de suministros energéticos para colectivos vulnerables no vaya ligado "cien por cien" al decreto antidesahucios, puesto que no se puede hablar de una vivienda digna sin agua, luz y gas.

Además, ha subrayado que la compensación a grandes tenedores de vivienda incluida en el futuro decreto antidesahucios solo se activará cuando puedan demostrar que padecen un perjuicio económico, por lo que los fondos de inversión o bancos no recibirán indemnización para las viviendas que tienen "muertas de risas".

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, Belarra ha señalado que "todo está listo" para que el Consejo de Ministros apruebe esta prohibición de lanzamientos el próximo martes y no contempla que pueda haber más dilaciones, dado que a su juicio es una medida que llega ya "tarde". "Antes de Nochebuena esta medida tiene que estar aprobada", ha reiterado.

El citado decreto es una medida "satisfactoria" aunque se incluyan compensaciones a los grandes tenedores con la que no están "especialmente cómodos". Sin embargo, ha aclarado que solo se activarán cuando puedan demostrar que se ha producido un perjuicio económico.

"Es decir, si los bancos o los fondos buitre tenían esas viviendas muertas de risa, para que nos entendamos, vacías y que no generaban ningún beneficio económico, no van a recibir esa compensación".

GARANTIZAR UN REALOJO EN UNA VIVIENDA DIGNA

Belarra ha asegurado que este tipo de políticas repercuten en las personas y, por eso, Unidas Podemos ha insistido tanto en lanzar un nuevo decreto antidesahucios que permita frenar "todos" los lanzamientos de la población vulnerable "de cualquier tipo".

También ha destacado la inclusión de una cláusula para garantizar que la alternativa habitacional sea una vivienda "digna" y evitar que ocurra los realojos en albergues, como en su opinión ocurre en la Comunidad de Madrid.

"Nosotros pensamos que un albergue no puede ser una alternativa habitacional digna que cumpla con el mandato de la Constitución y por eso está incluido que la alternativa habitacional sea una vivienda digna", ha remachado Belarra.

"A veces se habla de tensión y conflictos pero precisamente como hay personas detrás por eso nos dejamos la piel", ha reivindicado la secretaria de Estado para confiar en que el decreto se apruebe "de una vez por todas".

PUNTOS DEL DECRETO

Hasta ahora, la paralización se limita hasta enero del año que viene y para situaciones de impago del alquiler por situaciones derivadas de la crisis del Covid-19. Ahora se incluyen todos los casos, también los anteriores a los originados por la pandemia.

El nuevo acuerdo establece que la condición de vulnerabilidad se concederá mediante los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen dicha vulnerabilidad.

En este caso, se establece que estas compensaciones se abonen únicamente en el supuesto de que el arrendador pueda demostrar perjuicio económico, quedando excluidos así los propietarios que tuvieran viviendas vacías.

El borrador del decreto antidesahucios que maneja el Gobierno contempla la opción de solicitar una compensación económica para los grandes tenedores de vivienda cuando pasen tres meses sin que la administración ofrezca una alternativa habitacional al inquilino en situación de vulnerabilidad