Podemos insiste en que es Díaz quien debe moverse y aceptar un pacto de primarias para apoyarla en el acto del domingo

MADRID, 31 (EUROPA PRESS)

La secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, ha asegurado que la situación sigue igual respecto a Sumar y que es la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quien tiene "en su mano" la decisión de que su formación la apoye en el acto de lanzamiento de su candidatura, si acepta su requisito de firmar un acuerdo básico sobre primarias abiertas.

"Estamos en la misma situación. Estamos a la espera", ha planteado en declaraciones a los medios de comunicación en las inmediaciones del Congreso, cuestionada sobre si mantiene su postura de no asistir a este evento en caso de no lograr un pacto previo con Díaz.

Al respecto, la 'número tres' de Podemos ha detallado que han trasladado una propuesta de "mínimos" basada en una primarias abiertas a la ciudadanía, que es "fácilmente aceptable" y que "tiene sentido" porque liga precisamente con el espíritu de "movimiento ciudadano" que enarbola Sumar.

Es más, ha subrayado que su condición encaja "públicamente" con lo ya manifestado por otros partidos llamados a este proceso de reagrupación de la izquierda, e incluso con lo dicho por Sumar, que se han mostrado a favor de Sumar.

LA DISTANCIA SE MANTIENE DESDE ÚLTIMO CONTACTO

Las posiciones entre ambas partes siguen inalterables desde el pasado lunes, cuando transcendió el último contacto infructuoso entre la propio Verstrynge y el jefe de gabinete de Díaz. De esta forma, la posibilidad de que los morados asistan sigue muy lejana y no hay perspectivas de negociaciones de última hora.

En este sentido, los morados no entienden la reticencias de Díaz a suscribir un acuerdo base sobre primarias abiertas y de carácter bilateral, dado que 'de facto' el diálogo mantenido ha sido a dos bandas.

Por tanto, esperan que se ponga sentido común y se asuma una demanda legítima de Podemos porque supone una paradoja que Sumar no se compromete por escrito a algo que defiende. E incluso hay voces que sospechan que el despliegue de primarias abiertas no debe ser tan unánime como se pensaba por parte de otras formaciones progresistas y que esta condición pueda alterar contactos que mantenga Sumar con otras fuerzas.

Mientras, desde la plataforma de Díaz ya indicaron que no hay problemas con las primarias, pues les trasladaron dos documentos al respecto, pero que no se puede fraguar en un acuerdo bilateral. En este sentido, pidieron a los morados que aceptaran un marco bilateral porque no se puede obviar que en el proceso de confluencia hay otras 15 candidaturas implicadas.

Ayer, la propia vicepresidenta segunda manifestó que Podemos "no tiene excusa" para no ir al acto y volvió a pedir a su secretaria general, Ione Belarra, que asista porque está claro que habrá primarias con todas las "garantías democráticas".

CARGOS DE PODEMOS QUE SE DESMARCAN DE LA LÍNEA DEL PARTIDO

Sin embargo, distintos cargos de la formación se han alejado de la directriz marcada por el partido, con mensajes de apoyo e incluso confirmando que asistirán para acompañar a la vicepresidenta aunque ese acuerdo no esté rubricado.

lA candidata de Podemos en Asturias para las elecciones autonómicas del 28-M, Covadonga Tomé, trasladó su apoyo a Díaz, aunque no pueda asistir al evento, como ya han hecho el vicepresidente del Govern balear por Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, y la diputada crítica con la formación y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo.

Sí asistirán la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra y candidata a los comicios del 28M por esta comunidad, Begoña Alfaro, y su homólogo en Galicia, Borja San Ramón, así como los diputados en el Congreso Antón Gómez-Reino y Txema Guijarro.

También la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop avanzó en redes que irá al acto de Madrid, como harán tambiéjn la diputada autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Naiara Davó, se desplazará a este acto, al igual que el diputado autonómico en Aragón Nacho Escartín.