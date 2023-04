Podemos e IU reclaman acelerar la aplicación de la Ley de Memoria Democrática tras la exhumación de Primo de Rivera

Inciden en que se debe sacar a los republicanos enterrados en 'Cuelgamuros' como demandan sus familiares

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Podemos e IU han apoyado la exhumación de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera del Valle de los Caídos, pero reclaman también que se acelere las gestiones para sacar a los republicanos enterrados en ese lugar, como demandan las familias.

El coportavoz estatal de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que enviar los restos de Primo de Rivera al cementerio sacramental de San Isidro, en Madrid, es una "buena noticia" y era una cuestión "necesaria" para la democracia.

No obstante, ha matizado que, a su juicio, se va "muy tarde" en la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y que la "familia de Primo de Rivera no es más que nadie y no puede tener más derechos que los represaliados que todavía están en Cuelgamuros".

"No puede ser que vaya a haber mucha gente que se muera sin que haya podido recuperar los restos de sus familiares que como digo bueno pues siguen estando en el valle de Cuelgamuros", ha remachado para acusar también de "absolutamente deleznable" y "deplorable" los planes de la Junta de Castilla y León de declarar bien de interés cultural "símbolos del franquismo".

"SE ESTRECHAN LOS ESPACIOS DE HOMENAJE AL FASCISMO"

Por su parte, la portavoz federal de IU, Sira Rego, ha afirmado que con la exhumación de Primo de Rivera "se van estrechando los espacios de homenaje al fascismo, lo cual es una magnífica noticia para la Memoria, para el ensanchamiento de derechos, y para la Justicia y la Reparación".

"Hoy es un gran día para la Memoria Democrática en este país", ha señalado para asegurar que sin este tipo de actuaciones "es impensable construir un futuro democrático sin Memoria, sin Justicia y sin Reparación".

"Desde Izquierda Unida seguimos insistiendo en la importancia del desarrollo reglamentario de la Ley de Memoria Democrática en cuestiones como la exhumación de los cuerpos de los republicanos enterrados en Cuelgamuros sin el consentimiento de sus familias", ha ahondado también.

La dirigente de IU ha concluido que se "necesita acelerar la aplicación de esta ley para equiparase con democracias que sí han hecho memoria a lo largo de las últimas décadas y, por tanto, que están en un escenario diferente con respecto a nuestro país".