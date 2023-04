Podemos-IU, sobre las reticencias de Revilla a gobernar con ellos: "Que nos vaya haciendo sitio en la mesa"

SANTANDER, 25 (EUROPA PRESS)

La coalición Podemos-IU ha respondido a las reticencias del presidente de Cantabria y candidato del PRC, Miguel Ángel Revilla, a gobernar con ellos en un futuro tripartito, que incluiría también al PSOE, diciéndole que "les vayan haciendo sitio en la mesa".

De esta manera, ha replicado la coalición a las declaraciones de Revilla al ser cuestionado por un hipotético tripartito entre el PRC, PSOE y Podemos-IU, donde el regionalista afirmó que los pactos deben ser solo "entre dos" partidos, no más. "Muchos es un lío. No se puede invitar a mucha gente si no hay comida para todos", señaló el regionalista.

El líder de IU en Cantabria, Israel Ruiz Salmón, ha respondido a Revilla diciéndole que "todo el mundo tiene reticencias", aunque le han recordado que ya han compartido gobiernos en Reinosa, San Vicente de la Barquera, Cabezón, Santa Cruz de Bezana o Laredo.

Ruiz Salmón, que considera "más que probable" ese tripartido, ha coincidido con la coordinadora de Podemos Cantabria, Mercedes González, en asegurar que un gobierno estable "no será posible sin las formaciones de la izquierda transformadora".

Después de recordar que Revilla dijo que la única línea roja parael PRC es negociar con Vox y señalar que la candidatura regionalista no grandes novedades ni cosas nuevas que planteen hacer, González ha declarado que si algo van a aportar desde Podemos e Izquierda Unida es "novedad y transformación".

"Vamos a poner sobre la mesa los cambios en materia de vivienda, transporte, industria y medio ambiente, entre otros, que necesita la comunidad", ha señalado la podemita, quien ha opinado que "bien está la estabilidad" pero "mejor está el progreso".

Para ambas formaciones, la predicción de Revilla de que volverá a ganar con más de un treinta por ciento de los votos les parece "una exageración", aunque sí coinciden con él en que los pactos serán necesarios. "Nos sentaremos a la mesa con su formación y con quien haga falta para transformar Cantabria y llevar al Parlamento las necesidades de su ciudadanía", han señalado.

Podemos-IU han señalado que los datos demoscópicos que han ido surgiendo sobre las elecciones autonómicas en Cantabria coinciden en destacar, independientemente de la empresa o medio responsable, el regreso de la coalición al Parlamento.

"Es lógico que vaya tanteando el terreno; es consciente de lo que letoca", ha señalado González, quien ha indicado que esperan "de los posibles compañeros seriedad, responsabilidad y respeto".

"La última palabra la tienen las personas que depositen su voto en las urnas, que son las que decidirán la fuerza de cada formación y la dirección que tomará Cantabria en una legislatura tan decisiva", ha dicho Ruiz Salmón.