Podemos lamenta que fuerzas de izquierda no hayan querido "sumar" para el 28M: "Su actitud resta en Madrid y suma Ayuso"

MADRID, 5 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto, ha lamentado que el resto de fuerzas de izquierda en la región (Más Madrid y PSOE) no hayan querido "sumar" sus siglas para las próximas elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo.

En declaraciones a los periodistas tras visitar un centro de Atención Primaria, al ser preguntada sobre que no hayan asistido a la presentación del proyecto de Yolanda Díaz con 'Sumar', ha reiterado que quieren llegar a un acuerdo con 'Sumar' que es lo que "espera la ciudadanía".

"Más allá de eso me llama poderosamente la atención que fuerzas que no han querido sumar en Madrid a la candidatura de unidad que tenemos en Podemos no hayan tenido duda ni han reparado en ese pensamiento y en esa actitud, que resta en Madrid y suma a Díaz Ayuso", ha lanzado.

Además, ha lamentado que ellos han propuesto esa candidatura de unidad en la Comunidad de Madrid y Más Madrid se ha negado incluso "a sentarse" con ellos a valorar esa posibilidad.