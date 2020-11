Podemos Madrid acusa a Ayuso de usar PCR en Barajas para "culpar al Gobierno y quitarse la responsabilidad"

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, ha acusado este jueves a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, de utilizar la petición de PCR a viajeros en el aeropuerto de Barajas, que finalmente le Gobierno central va a poner en marcha, para "culpar al Gobierno y quitarse la responsabilidad de la situación".

"Es una medida más, pero no quiere decir que el virus viniese de fuera. A Ayuso la hemos escuchado desde que empezó la pandemia queriendo culpar al Gobierno estatal insistiendo que el virus venía de Barajas. Esto no es así. Por tanto, bien, pero tenemos una incidencia muy acumulada muy alta en Madrid, no estamos superando el virus Madrid, pero lo que hay que hacer es tomar medidas urgentes en la Comunidad, reforzando los servicios públicos y continuando las medidas de restricción de movilidad en las siguientes fiestas", ha dicho en los pasillos de la Asamblea a la entrada del Pleno.

Respecto al hospital de pandemias, la diputada de Podemos ha afirmado que el hospital se ha hecho con 50 millones de sobrecoste, "con condiciones laborales para los trabajadores absolutamente indignas, como han denunciado los sindicatos".

"Como no están contratando más personal, supone empeorar las condiciones sanitarias del resto de hospitales y la Atención Primaria, que es la principal barrera contra el virus. Es una medida equivocada más. Tienen que contratar a más personal. No vale con hacer operaciones como esta, que es especulativa urbanística en vez de reforzar la Sanidad Pública", ha afirmado.