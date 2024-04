Podemos muestra su empatía a Sánchez pero subraya que se debió parar el 'lawfare' cuando lo sufrió Iglesias

Irene Montero manda su cariño al presidente pero recuerda la "guerra judicial" que sufrieron cargos de Podemos o la Ley 'sí es sí'

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su "solidaridad y empatía" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar esta tarde que reflexionará hasta el lunes sobre si continúa o renuncia al cargo, al remarcar que su partido "sabe bien qué significa el 'lawfare'".

Eso sí, ha lanzado que debían haberle parado los pies la práctica de la guerra judicial y "persecución mediática" cuando "acosaron" al exvicepresidente Pablo Iglesias y a una exministra del Gobierno, en referencia a Irene Montero "en su propia casa".

"Aún así, nosotras pensamos que siempre es el momento de defender la democracia, a pesar del alto precio que supone. O la democracia se impone o ganan los reaccionarios. La democratización del poder judicial y de los medios de comunicación es una urgencia democrática", ha zanjado a través de la red social 'X'.

También se ha pronunciado la propia Montero, que ha enviado al Jefe del Ejecutivo su "cariño" al saber "bien" lo que está pasando y "que es importante no estar solo" en esos momentos.

Eso sí, al igual que Belarra, ha proclamado que se tuvo que frenar "mucho antes" la "guerra judicial y mediática" que sufrieron antes Iglesias, la coportavoz del partido Isa Serra, la exdelegada del Gobierno para la Violencia de Género Vicky Rosell o también la Ley 'solo sí es sí'.

"La tarea es urgente: no mirar para otro lado, no dejarles hacer por intereses partidistas, parar democráticamente a los reaccionarios. Si no seguirán mandado sin presentarse a las elecciones y destruyendo la democracia", ha agregado.