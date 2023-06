Podemos oficializa la suspensión de tres ediles de La Guardia que pretenden dar el gobierno al PP para desbancar a PSOE

TOLEDO, 15 (EUROPA PRESS)

Podemos ha hecho oficial la expulsión del partido a los tres concejales que tienen previsto este sábado dar su apoyo a la candidatura de la 'popular' Marta Maroto para presidir el Ayuntamiento de La Guardia, de forma que desbancarían al PSOE y a su candidato, Javier Pasamontes, de una Alcaldía que han ostentado desde hace más de 20 años.

Además, según informan fuentes de Podemos a Europa Press, se va a mandar un requerimiento al Ayuntamiento de La Guardia para que se considere tránsfugas a estos tres ediles electos, de forma que no puedan formar parte de un grupo municipal bajo las siglas de Podemos.

"Los concejales electos Víctor Hernández Mora, María del Carmen González Pedraza y Cristóbal Hernández Mora han sido suspendidos de militancia de manera cautelar a día de hoy en el partido político Podemos, y en tanto se tramita su expulsión definitiva en dicho partido por haber incurrido en conductas contrarias a su normativa interna", pide Podemos a La Guarda.

"Como es público y notorio desde hace unos días, estas personas tienen la intención, así manifestada por ellos mismos, de apoyar la elección de un alcalde en contra del criterio seguido por el partido político al que pertenecen hasta hoy. Hoy mismo se nos ha trasladado esta circunstancia a los representantes de la coalición electoral por la que concurrían a las elecciones estas personas y así lo ponemos en conocimiento de ese Ayuntamiento"; continúa la comunicación.

Por todo ello y en virtud del referente pacto antitransfuguismo, Podemos solicita "que no se constituyan en grupo municipal parque han perdido la confianza de la coalición electoral por la que se presentaron y por tanto pasen a ser concejales no adscritos que no puedan constituir ningún grupo municipal, ni incorporarse a otros".

La secretaria de Organización del partido ya había recordado que Podemos "nunca ha pactado con la derecha ni lo va a hacer ni en La Guardia ni en ningún sitio". "Este es uno de los mayores avales de esta organización y lo vamos a mantener siempre. Es una de las grandes diferencias que tenemos por ejemplo con el PSOE, que por culpa de Susana Díaz y Page con su abstención dieron el gobierno a Rajoy y al PP en el año 2016".