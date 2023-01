Podemos se opone al "furor bélico otanista" y rechaza "calentar" la guerra de Ucrania con "más y más armas"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha manifestado que su formación está en contra de "calentar" la guerra de Ucrania con "más y más armas" y ha dejado claro que no van a participar del "furor bélico otanista".

Así lo ha manifestado hoy en un acto de partido en Zaragoza, para conmemorar su recién noveno aniversario y enmarcado también en la campaña para las elecciones de mayo, con el telón de fondo la reunión de ayer reunión de los países del Grupo de Contacto para Ucrania en Alemania, en pleno debate sobre la necesidad de nuevos envíos de carros de combate para combatir contra Rusia, sobre la que ha insistido en que se trata de una cita técnica.

El Gobierno alemán no ha desbloqueado el suministro de carros de combate en Ucrania y el ministro de Defensa germano, Boris Pistorius, señaló que no hay una opinión unánime sobre el despliegue de los Leopard que reclama Kiev para combatir a las fuerzas rusas en la región del Donbás aunque no se ha cerrado a dar el paso en el futuro, confirmaron fuentes diplomáticas a Europa Press.

Echenique ha destacado en este mitin junto a la líder del partido y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, que Podemos es la fuerza de la izquierda transformadora que ha propiciado los principales logros, que elige a sus candidatos en primarias y donde su militancia toma las decisiones políticas más importantes, además de no hacer "pactos de agresión con los poderosos" ni "agacha la cabeza" ante los ataques mediáticos.

NO VAN A BENEFICIAR A LOS "SEÑORES DE LA GUERRA"

"Por eso Podemos decir en el Congreso que no vamos a participar del furor bélico otanista y que estamos en contra de calentar la invasión a Ucrania con más y más armas para seguir alentando a los señores de la guerra, aunque nos machaquen en televisión", ha lanzado el dirigente del partido morado.

Mientras, IU mostró ayer su "firme rechazo" a que España "trate de situarse en el pelotón de países" de la OTAN que apoyan "hasta las últimas consecuencias la escalada armamentística" en la guerra de Ucrania y exige, en su lugar, que el Gobierno con su presidente, Pedro Sánchez, a la cabeza impulse negociaciones diplomáticas para poner fin al conflicto.

"Nunca vamos a estar de acuerdo en que los principales miembros de la OTAN, empezando por Estados Unidos (EEUU), quieran seguir imponiendo su hegemonía y sus intereses particulares por encima de la cada vez más necesaria política de seguridad común autónoma en el seno de la Unión Europea, en la que nuestro país tiene mucho que decir", lanzó la dirigente de IU.

A su vez, la titular de Defensa, Margarita Robles, dijo que el reciente encuentro en Alemania fue de carácter técnico y que en la próxima reunión entre los ministros de Defensa de los países miembro de la OTAN, sí se tomarán decisiones de "carácter "político".

También evitó pronunciarse sobre si España es partidaria de mandar tanques 'Leopard' a Ucrania, limitándose a destacar la unidad, discreción y coordinación entre los países aliados en el envío de material bélico al país ocupado por Rusia.