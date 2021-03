Podemos pide la "destitución" de Arenas como senador autonómico y critica el "silencio sospechoso" de Moreno

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

La coportavoz de Podemos Andalucía Libertad Benítez ha exigido este martes la "destitución" de Javier Arenas como senador por designación autonómica por su presunta vinculación con la 'caja B' del PP, y ha afirmado que el "silencio" del presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, en relación a este caso resulta "atronador y sospechoso".

En un comunicado, la dirigente de Podemos Andalucía ha remarcado que el que fuera presidente del PP-A, Javier Arenas, "es el único señalado" por el extesorero del PP Luis Bárcenas "que sigue ocupando cargo público en una institución", y ha pedido "la intervención urgente de su partido en Andalucía apartándolo de cualquier responsabilidad política para impedir que la corrupción estructural del PP pueda salpicar a las instituciones andaluzas".

Asimismo, Benítez ha censurado la "lamentable actividad" de Arenas como senador, que, según ha criticado, "se resume en 38 preguntas escritas en 24 meses, lo que supone una media de 1,5 preguntas cada mes, para justificar una jubilación de oro de 7.000 euros mensuales que ofende a la ciudadanía responsable de pagar ese salario público", según ha comentado.

"Moreno Bonilla tendrá que salir a aclarar por qué mantiene en la Cámara Alta a una persona que no se esfuerza como debiera por los intereses de nuestra tierra, que no pisa el Senado, y que además está señalada por Bárcenas como receptor de dinero sucio", ha abundado la coportavoz de Podemos, quien considera que, de no actuar, "el presidente del Gobierno autonómico manda un mensaje de complicidad con la política corrupta y dopada que se juzga en el caso de la 'caja B'".

Así, Podemos Andalucía ha exigido a Moreno que "abandone la estrategia de la avestruz y, si no tiene nada turbio que esconder, actúe sin miedo poniendo fin a la andadura política de Javier Arenas como el senador más vago de Andalucía".

"Solo de este modo erradicará cualquier sospecha de prácticas irregulares que se ciernen sobre las instituciones andaluzas como resultado de la investigación de la 'caja B' del PP", según ha concluido Libertad Benítez.