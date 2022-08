Podemos pide al PSOE que se centre en convencer a los socios del Gobierno y no al PP para aprobar el decreto energético

Suscribe que Echenique diga que Ayuso estaría en la cárcel si la justicia fuera independiente

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

Podemos ha pedido este miércoles al PSOE que, en las horas que quedan hasta que mañana se vote en el Congreso el decreto de ahorro energético impulsado por el Gobierno, el PSOE se concentre en reunir los apoyos de los socios de investidura y dé la espalda al PP.

En rueda de prensa, la secretaria de Acción Institucional de la formación morada, María Teresa Pérez, ha señalado que, para Podemos, el PSOE "se equivoca" cuando le "tiende la mano constantemente" a los 'populares' en un "esfuerzo realmente estéril" porque el PP "no está dispuesto ni es capaz de afrontar los desafíos de nuestra época".

Buscar el apoyo del PP es, a su modo de ver, "confundir al electorado progresista" y desde Podemos van a dedicar sus esfuerzos para que el plan energético "salga con la mayoría progresista y plurinacional", a la que piensan acudir --ha dicho-- para aprobar otras medidas necesarias y urgentes en lo que queda de legislatura.

Pérez, coportavoz de Podemos y directora del Instituto de la Juventud, ha evitado desvelar si el Gobierno de coalición ya cuenta con los apoyos necesarios para convalidar el decreto, pero ha reiterado que acercarse al PP "no es el camino a seguir".

"El PP del señor Feijóo, el supuesto perfil moderado que iba a renovar la derecha española, está anclado en el negacionismo climático del que ha hecho gala toda la vida", ha censurado.

Según la coportavoz, Podemos considera "frívolo e irresponsable" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, piense en "2022 que no hace falta ahorrar energía" y dirija un partido que "no va a hacer nada para bajar la factura de la luz y que no piensan tampoco actuar para frenar el cambio climático ni para cuidar el planeta".

"Todo el mundo sabe que hacer un uso responsable de la energía es una buena idea y es necesario no sólo ahora por las consecuencias de la guerra, sino también a medio y largo plazo", ha destacado.

La coportavoz ha expresado que el PP "no tiene remedio": "Por eso creemos que el PSOE debería apostar decididamente por reforzar la mayoría plurinacional y progresista que ya existe en el Congreso".

Más allá de los apoyos, Pérez ha reclamado también que este plan debe plantearse siempre con una "perspectiva social", puesto que no gastan la misma energía ni deja la misma huella de carbono, ha precisado, "un gran centro comercial que una pequeña tienda de barrio". "Son las rentas más altas y las grandes empresas las que tienen que hacerse cargo de la situación", ha agregado.

CULPA AL PP DE QUE LA JUSTICIA NO SEA INDEPENDIENTE POR NO RENOVAR CGPJ

Por su parte, Isabel Serra, también portavoz del partido, ha asegurado en la rueda de prensa que "comparte" el mensaje que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, publicó ayer en Twitter, en el que considera que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, debería "estar en la cárcel" y que sólo se salva porque la Justicia no es independiente.

Serra ha mencionado que la Justicia no es independiente porque el Partido Popular está "retrasando" y "secuestrando" la renovación del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), una actitud, en su opinión, con la que está "violando la Constitución de forma sediciosa".

Echenique reaccionó así en redes sociales ante un mensaje publicado por Ayuso a cuenta de la investigación judicial a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, a quien la Fiscalía pide prisión e inhabilitación por presunta corrupción.