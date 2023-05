Podemos plantea crear una Editorial pública y una Agencia Madrileña de la Música y recuperar la radio M21

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La candidatura de Podemos, IU y Alianza Verde al Ayuntamiento de Madrid propone crear una Editorial pública, una Agencia Madrileña de la Música y recuperar la radio M21, entre otras medidas culturales, de cara a las elecciones municipales del día 28.

En un acto celebrado esta mañana en la Espacio Ronda, el periodista cultural Mariano Muniesa ha explicado que este editorial pública tiene como objetivo fundamental favorecer el acceso a la edición y la publicación de obras literarias por parte de autores noveles cuya obra no encuentre acogida en el mundo editorial "de negocio privado caracterizado por el capitalismo salvaje".

"La dinámica del mercado literario, en gran medida por las propias dificultades que las propias editoriales más medianas y pequeñas atraviesan ante la inexistencia de un plan de fomento y apoyo a la lectura que cuente con esas editoriales como parte de la cadena de valor del libro, solo apuesta por nombres y productos literarios ya conocidos y apoyados por fuertes campañas promocionales, lo cual crea una situación en la cual se produce un 'efecto tapón'. Una enorme cantidad de talento literario no tiene acceso a la publicación por no ser conocido y no estar en los circuitos comerciales del libro", ha indicado.

La única alternativa que les queda a estos autores, ha señalado Muniesa, es recurrir a la autoedición pagándose ellos mismos la impresión del libro y distribuyéndolo por su propia cuenta o negociar con determinadas editoriales comprar ellos mismos para vender por su cuenta una cantidad de libros que cubra el coste de la edición. "Todas estas situaciones empobrecen el panorama editorial y echan fuera del mundo de la cultura una cantidad enorme de obras que pueden aportar una diversidad y una riqueza a la literatura madrileña increíble", señala.

Para ello, ha asegurado que esta editorial ofrecerá a través de la articulación de mecanismos coordinados con otras medidas de nuestro programa en el apartado de libro y bibliotecas publicar a los autores "sin que tengan que pagar nada, sino al contrario, suscribiendo contratos editoriales transparente, justos y que garanticen una remuneración adecuada al autor".

Además, promoverá mediante convenios con instituciones como el Gremio de Libreros de Madrid la creación vía Concejalía de Cultura de un fondo de apoyo, publicación y promoción de escritores noveles para la difusión de sus obras en la editorial.

También pondrá en marcha de concursos y certámenes en cada distrito con la dotación económica suficiente para la edición y promoción de las obras ganadoras. "El apoyo a la promoción y la difusión del libro es tan importante como facilitar el acceso a su edición", ha indicado el periodista.

La editorial pretende además estimular la espacios específicos de debate, lectura y difusión de la literatura madrileña, prioritariamente por iniciativa municipal --bibliotecas, centros culturales municipales, juntas de distrito-- junto a la suscripción de acuerdos de colaboración con librerías, café-librerías y otros espacios similares para el fomento de la creación literaria.

Igualmente, suscribirá acuerdos con las librerías de barrio y de proximidad, así como con las bibliotecas públicas, para que las obras publicadas por la Editorial pública madrileña tengan constante presencia y visibilidad en esos espacios. Y fomentará en la Feria del Libro de Madrid y en todas las demás ferias de distrito.

AGENCIA MADRILEÑA DE LA MUSICA

Mariano Muniesa --quien ha estado acompañado en la presentación de este acto por el escritor Ignacio Martín, el candidato de Podemos a la Alcaldía Roberto Sotomayor y su 'número 2' en la lista, Carolina Alonso-- ha detallado a continuación la otra gran propuesta de la formación morada en materia cultural, la creación de una Agencia Madrileña de la Música.

"La música es una de las señas de identidad más singulares de la cultura madrileña. Impregna a la práctica totalidad del tejido cultural de nuestra capital y nuestra comunidad y son miles de personas las que en diferentes ámbitos y escenarios se dedican a la música en Madrid y/o trabajan en actividades relacionados con el sector: agencias de management, oficinas de comunicación y promoción, salas de conciertos, sellos discográficos, técnicos, periodistas, gestores, programadores, etc", señalan.

Muniesa ha detallado que el desarrollo de la actividad musical en Madrid, tanto por su diversidad y complejidad como por muchos de los problemas de precariedad laboral, dificultad en el acceso a la enseñanza, visibilidad fuera de los circuitos comerciales, transformación de los soportes, etcétera, "hacen necesario que desde el Ayuntamiento de Madrid se establezca un organismo dependiente de la Concejalía de Cultura que ofrezca a todo el sector musical un medio de mejorar las condiciones técnicas, laborales, económicas y de toda clase en definitiva, del sector musical".

Y para ello promete que si gobierna Podemos en Madrid crearán esta Agencia, que tendrá como funciones elaborar, a modo de catálogo profesional, un censo de trabajadores de la música de Madrid, tanto a nivel amateur como profesional, y abrir un oficina de asesoramiento legal a los trabajadores de la música en materia de contratos de trabajo, management y discográfico, fiscalidad, derechos de autor y medidas relacionadas con el actual desarrollo del Estatuto del Artista y del Trabajador de la Cultura.

Asimismo, regulará las modalidades y la actividad de los músicos callejeros de Madrid y creará una base de datos/mapa que comprenda todas las actividades musicales que se realizan en Madrid: salas de conciertos, estudios de grabación, locales de ensayo, tiendas de instrumentos, academias de música, conservatorios, fonotecas, etc. alojado en la página web de la agencia y actualizado constantemente.

La Agencia coordinará una red de préstamo, intercambio y alquiler de materiales de trabajo relacionados con la actividad musical (instrumentos, software informático, equipos de sonido) y abrirá espacios públicos y centros integrales destinados a la creación y desarrollo de actividades musicales gestionados por la propia agencia, así como acuerdos con las empresas del sector para ofrecer a las y los músicos mejores condiciones de desarrollo de su trabajo "y precios más ajustados al poder adquisitivo medio de las y los consumidores de música".

La Agencia Madrileña de la Música establecerá líneas de apoyo y una política de subvenciones a la organización de festivales, conciertos y espectáculos musicales y articulación de mecanismos de mediación con otras instituciones públicas (Consejería de Cultura, Ministerio de Cultura, INAEM, Instituto de la Juventud, etc.).

Por último, apoyarn bien directo o a través de publicidad institucional, a proyectos de programas y medios de comunicación que apoyen la actividad musical de Madrid e impulsarán la construcción del Museo de la Movida de Madrid.

SOTOMAYOR: "DEMOCRATIZAR LA CULTURA"

"Con esta Agencia y esta editorial vamos a democratizar la cultura para que sea realmente una herramienta de transformación social. Librerías que están cerrando, centros de salas de concierto que están también cerrando, talento que se nos está escapando, grupos de música que se nos está escapando... Rescataremos esa cultura de barrio que se está muriendo", ha prometido Sotomayor.

El aspirante municipal de Podemos, IU y Alianza Verde ha denunciado que los músicos de la calle "están siendo maltratados, pues dicen hacen ruido cuando realmente hacen música".

"Hay artistas desahuciados que están siendo abandonados por un Ayuntamiento hostil a la cultura y que no cree en la cultura de barrio. Nuestro compromiso es recuperar la cultura para que venga a todos los barrios. No se puede permitir que las instituciones elitistas y clasistas estén criminalizando, por ejemplo, a los centros de autogestión donde también se realizan actividades culturales", ha concluido.