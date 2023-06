Podemos quiere que la coportavoz María Teresa Pérez sea su referente para las listas en Valencia con Sumar

VALENCIA, 6 (EUROPA PRESS)

Podemos quiere que su coportavoz estatal María Teresa Pérez sea su referente en la Comunitat Valenciana en las listas electorales del 23J para esta circunscripción, en el marco de las negociaciones con Sumar para gestar una confluencia amplia de izquierdas.

Según han explicado fuentes de la formación, Podemos considera que la también directora del Instituto de la Juventud (Injuve) es un perfil idóneo al "representar una nueva generación" de jóvenes dirigentes --cumplirá 30 años el mes que viene-- y tiene "experiencia parlamentaria", dado que fue ya diputada nacional por Alicante en la XIII legislatura de mayo de 2019 hasta la repetición electoral del 10N de ese año.

También ensalzan desde el partido morado su experiencia de gestión como directora del Injuve, organismo dependiente del Ministerio de Derechos Sociales que capitanea la líder de Podemos, Ione Belarra.

Nacida en Petrer (Alicante), María Teresa Pérez es periodista y durante su trayectoria política ha denunciado reiteradamente la precariedad del sector de aparadoras de calzado, profesión a la que está vinculada su madre.

Por su parte, en el proceso de reagrupación de la izquierda que impulsa Sumar, Compromís ha demandado liderar las listas electorales por la Comunitat Valenciana y que su nombre aparezca en la papeleta electoral.

El candidato de Compromís en las pasadas elecciones del 28M, Joan Baldoví, ha explicado este martes que se tratan de las "condiciones de partida" que plantean en el marco de la negociación, dado que el resultado de las elecciones del 28M avalan esa petición.

No obstante, ha subrayado que no han hecho nada diferente a lo que ya plantearon en 2015 cuando alcanzaron la alianza con Podemos para concurrir juntos en las elecciones de ese año y que no se trata en ningún caso de "líneas rojas".