Podemos reclama "no ponerse de perfil" ante el intento de "tumbar gobiernos" por el lawfare de sectores reaccionarios

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, ha denunciado el intento de "sectores reaccionarios" en el poder político, judicial y mediático para tratar de "tumbar gobiernos legítimos" y ha proclamado que ya no vale "silencio" frente al 'lawfare', ante la situación que atraviesa el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

No obstante, ha avanzado que la formación morada no se va a poner de perfil y ha advertido al PSOE de que debe adoptar medidas, como la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al proclamar que cuando "a la derecha le das la mano" al final "te coge el brazo" y promueve estrategias "estrategias antidemocráticas de guerra judicial y mediática".

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación tras acudir a firmar en Madrid una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra la tauromaquia, en referencia a la decisión de Sánchez de reflexionar hasta el lunes sobre su continuidad como presidente una vez que un juzgado admitió a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su mujer

Montero ha desgranado que mucha gente puede sentir ahora "incertidumbre" por las consecuencias del 'lawfare' provocada por sectores reaccionarios, dentro de sectores mediáticos y judiciales que quieren "mandar sin presentarse a las elecciones" para "tumbar gobiernos legítimos" o leyes "legítimamente aprobadas en el Parlamento".

ESTO NO SOLO VA DE PEDRO SÁNCHEZ

En este sentido, la exministra de Igualdad ha destacado que ya han mostrado su solidaridad hacía Sánchez, ahora que empieza a "sufrir en primera persona" el 'lawfare' que "tan bien" conocen en Podemos.

Al respecto, Montero ha sentenciado que no se habría llegado a esta situación si cuando se dieron otros casos de guerra judicial, "todo el mundo hubiese guardado silencio" o creer que les podía beneficiar cuando no les afectaban.

"Nosotras no nos vamos a poner de perfil, nunca lo hemos hecho y no vamos a guardar silencio", ha ahondado para precisar que esto va más allá del de una cuestión personal del Jefe del Ejecutivo, sino que es un asunto político y se debe concienciar en la necesidad de no dejar solos a los dirigentes progresistas que padecen este tipo de ataques.

Y es que Montero ha alertado de que si se tolera estas "estrategias antidemocráticas", como la guerra judicial, al final los "reaccionarios pueden ganar el pulso a la democracia".

De esta forma, ha emplazado al Ejecutivo a acometer medidas para "democratizar la justicia" y acometer una reforma para que, mediante la mayoría progresista y plurinacional, se renueve el CGPJ que ahora está "secuestrado por la derecha", cambiar el acceso a la carrera judicial (compromiso del primer Gobierno de coalición) y también "democratizar el poder mediático"