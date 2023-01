Podemos recuerda cuando Robles dijo que los 'Leopard' no se podían enviar porque sería un riesgo para las personas

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha recuperado este miércoles las palabras de hace seis meses de la ministra de Defensa, Margarita Robles, diciendo que el envío a Ucrania de los 'Leopard' almacenados en Zaragoza era inviable y además supondría un riesgo para las personas.

Después de que Alemania haya abierto la mano al envío de los carros de combate a Ucrania y España haya dicho que estudiará la posibilidad en coordinación con el resto de países, los dirigentes de Unidas Podemos han recuperado sus críticas al envío de armamento.

En esta línea, Echenique ha recordado las palabras con las que Robles descartó en agosto la posibilidad de enviar a Ucrania los 'Leopard' almacenados en Zaragoza. "No se usan y están en Zaragoza desde hace muchos años, no es posible porque están en una situación absolutamente lamentable", dijo el 2 de agosto en una visita a la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) en la base aérea de Torrejón de Ardoz.

Según aseguró, se habían hecho los "exámenes correspondientes" a los carros de combate y comprobado que no era posible su donación a Ucrania. "Están en una situación que no se pueden utilizar y no los podemos dar porque sería un riesgo para las personas", ahondo.

En una entrevista a Europa Press ese mismo día, la ministra de Defensa insistió en que su reparación tendría un coste "excesivamente alto" y además "supondría un riesgo para sus usuarios finales".

También el portavoz de Podemos Pablo Fernández ha recuperado las palabras de Robles del mes de agosto. "Nosotros seguiremos apostando por desescalar el conflicto y por la paz. Ahí es donde se tiene que encontrar España", ha reivindicado.

En la misma línea, la líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha rechazado este miércoles la posibilidad de que España envíe carros de combate a Ucrania, al pronosticar que solo contribuirá a una "escalada bélica" y podría tener una respuesta "imprevisible y peligrosa" por parte de Rusia, en su condición de potencia nuclear.

ESPAÑA TIENE 347 'LEOPARD'

En total, España cuenta con un total de 347 carros de combate 'Leopard', incluido el medio centenar que se encuentra almacenado en Zaragoza desde hace más de una década.

El 'Leopard' llegó a las Fuerzas Armadas por primera vez en el año 1995, cuando se alquilaron un total de 108 unidades a Alemania para su uso en las bases españolas. Se trataba de la versión 'Leopard 2A4' y los 108 vehículos fueron comprados definitivamente a Alemania en el año 2005 por un total de 16,2 millones de euros.

Tras años de uso, la mitad de esos carros de combate, más de medio centenar, fueron almacenados en un almacén en Zaragoza a partir del año 2012. En concreto, fueron alojados en el Centro Logístico de Casetas de la Agrupación de Apoyo Logístico nº 41 del Ejército de Tierra.

Además de estos carros de combate, España cuenta con otros 239 vehículos de una versión más moderna, los 'Leopardo 2E', ya fabricados en España por la empresa Santa Bárbara en la fábrica de Alcalá de Guadaira (Sevilla).

Su fabricación se realizó con licencia alemana y los expertos señalan que son mucho más modernos en su sistema de puntería y tiro, estabilización, electrónica y prestaciones. Se trata por ejemplo de los que están desplegados en Letonia desde el año 2017 dentro de la misión de disuasión de la OTAN.