Podemos regala a Ayuso el libro de Reyero y ella le acusa de "retorcer" el dolor de las familias

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La candidata de Podemos-IU-Alianza Verde, Alejandra Jacinto, ha regalado este martes a la presidenta de la Comunidad y candidata del PP a la reelección el libro del exconsejero Alberto Reyero sobre los denominados 'protocolos de la vergüenza' en la región y la jefa del Ejecutivo autonómico le ha acusado de "retorcer" el dolor de las familias con sus "soflamas" llamándole "asesina".

Durante el debate a cinco en Telemadrid, Jacinto ha subrayado que las muertes en la primera ola de la pandemia de Covid-19 "es uno de los hechos más demenciales que ha podido ocurrir durante esta legislatura". "Por eso, como no quiero que se siga escondiendo de la verdad, le quiero hacer un regalo", ha dicho ofreciéndole el libro 'Morirán de forma indigna'.

La presidenta regional ha rechazo este ofrecimiento, pidiendo incluso a la candidata de la formación 'morada" que no se le acercara. "No, se lo agradezco, pero no. No invada mi espacio", ha indicado la presidenta regional, que ha tildado de "miserables" que haya aludido a los muertos durante la pandemia.

"Resulta que la pandemia ha matado a millones de personas, pero en la Comunidad de Madrid ha sido Ayuso", ha ironizado la jefa del Ejecutivo, quien ha tildado de "falta de respeto" esta afirmación para muchos profesionales como sanitarios, bomberos o geriatras decir que se les ha dejado morir.

"Es una falta de respeto decir que se les dejó morir. Llevo escuchando esa soflama mucho tiempo, llamándome asesina, pero tienen que dar ustedes las explicaciones y las disculpas por todos los ancianos que han muerto en toda España", la ha reprochado Ayuso. "Parece que tampoco les importa y sobre todo retorcer así el dolor de las familias, como dijo el delegado del gobierno, por cierto", ha añadido.

La candidata de Podemos ha vuelto a insistir en que la jefa del Ejecutivo autonómico debe pedir "perdón" a las víctimas. "Aunque rechace este libro se va a acabar sabiendo la verdad", ha advertido, para reclamar que deje de "mentir" por "decencia democrática. "Se libraron los que tenían seguro médico privado, salvaron el pellejo", ha zanjado.