Podemos reitera sus disculpas a los líderes del 'procés' por el retraso en los indultos: "La sentencia no era justa"

Detalla que su vía no es la amnistía pero defiende que se debata sobre una fórmula "legítima y legal"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha reiterado sus disculpas a los líderes del 'procés' por el retraso en la concesión de los indultos, al entender que estaban en prisión por una sentencia del Tribunal Supremo "que no era justa".

Y es que para Asens la situación de los dirigentes que impulsaron el referéndum del 1-O era una "anomalía muy flagrante" al estar casi cuatro años en la cárcel por hechos que en Europa se consideran de "naturaleza política sin relevancia penal".

En declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, Asens ha explicado que su postura coincide con los pronunciamientos de tribunales europeos y el criterio de la mayoría de juristas progresistas. Partiendo de esta premisa, ha pedido "disculpas" a los indultados, así como al conjunto de la sociedad catalana, dado que la medida de gracia "llega tarde" y debía haberse producido antes.

LA AMNISTÍA AHORA NO ES UNA FÓRMULA VIABLE

Por otro lado, el también dirigente de En Comú Podem ha subrayado que la propuesta de su espacio político para el conflicto catalán era precisamente los indultos y la reforma del delito de sedición, no la amnistía que "no es ahora una fórmula viable" y no cuenta con una mayoría parlamentaria para progresar.

Eso sí, tras dejar claro que no es su opción, no se oponen a que se debata sobre la amnistía, que es una medida "legítima y legal" como ya se pronunció el Tribunal Constitucional en relación a la amnistía de 1977, lo que fraguó el actual sistema político español. "Negar su legalidad sería negar la propia democracia española", ha desgranado.

Para Asens, los indultos son un "punto de partida" de cara a construir un nuevo escenario de diálogo y una medida que reivindica la mayoría de la sociedad catalana. Además, ha destacado que pocos indultos tienen "tanta legitimidad" con los referentes a los dirigentes independentistas, con el "aval de Europa y el Congreso".

Por tanto, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos ha destacado que ha habido "valentía" al otorgarlos y ve "falso" el argumento de la derecha de que sea un "pago" a los independentistas, puesto que los indultos obedecen a un acuerdo entre su espacio político y el PSOE.

LOS INDULTOS SON FORTALEZA, NO DEBILIDAD

De esta forma, ha rechazado tanto la visitón del PP como la del líder de ERC, Oriol Junqueras, al calificar los indultos de "debilidad" porque precisamente son un "signo de fortaleza democrática".

"La debilidad fue la respuesta al 1-O, un signo de debilidad es mandar a la cárcel líderes independentistas", ha sentenciado Asens para quien la fortaleza democrática es recurrir al diálogo, "no a las porras y togas".

Respecto al caso del expresidente catalán Carles Puigdemont, también cree que sufre una "anomalía" porque puede moverse por todo el mundo al gozar de inmunidad en su condición de eurodiputado "menos en España".

LOS JUECES NO PUEDEN REVERTIR LOS INDULTOS

También ha tachado de "cínica", "hipócrita" y "desmemoriada" la postura del PP sobre los indultos, que ahora quiere recurrir cuando, a su juicio, carece de legitimidad activa para hacerlo y cuando en el pasado concedieron miles de indultos en su etapa en el Gobierno, alguno "polémicos".

"Los jueces no pueden sustituir la legitimidad del Ejecutivo", ha proclamado Asens para censurar que "nunca" una formación política había cuestionado la facultad del Ejecutivo para otorgar indultos, como ahora despliegan los "populares".