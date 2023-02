Podemos reitera que el PSOE se sitúa "del lado de los maltratadores" si excluye a perros de caza de la ley de animales

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

Podemos ha vuelto a reprochar al PSOE que se sitúa del lado de los "maltradadores" y cede a sus "presiones" al mantener la enmienda para excluir a los perros de cazas a la Ley de Bienestar Animal.

Por tanto, ha enfatizado que seguirá peleando "hasta el final" que sean incluidos en esta normativa, que se someterá a la consideración del Pleno del Congreso, porque la protección de estos animales es compatible con la actividad cinegética.

La coportavoz estatal del partido, María Teresa Pérez, ha lanzado que no entiende que el PSOE haya decidido salirse del consenso que se fraguó dentro del Gobierno y excluya a los perros de caza con una modificación que fue apoyada por la "extrema derecha" de Vox.

"No entendemos por qué el PSOE no cumple con el acuerdo alcanzado en el Gobierno y se pone del lado de los maltratadores", ha insistido para recalcar que el texto original de la ley no persigue la caza sino a quienes maltrata a los perros.

Es más, ha asegurado que la mayoría de los cazadores cuida bien a sus animales pero hay una minoría que no lo hace y se opone "fervientemente" a esta Ley.