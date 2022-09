Podemos reivindica su mayoría en el grupo Por Andalucía y pide a la Mesa que no acepte la "expulsión" de su diputada

SEVILLA, 13 (EUROPA PRESS)

Los tres diputados procedentes de Podemos que se integran en el grupo parlamentario Por Andalucía, compuesto por un total de cinco representantes, han registrado un escrito en la Cámara andaluza dirigido a la Mesa para que, en la reunión que dicho órgano de gobierno mantendrá este miércoles, 14 de septiembre, valore que ellos son "mayoría" en el grupo y no acepte el relevo de su diputada Alejandra Durán como representante de la confluencia en la Mesa a favor de Esperanza Gómez (Más País Andalucía), una solicitud de sustitución que cuenta con el visto bueno de la portavoz del grupo, Inmaculada Nieto (IU).

Así lo han explicado a Europa Press fuentes de Podemos, que cuenta con tres diputados en este grupo --Juan Antonio Delgado, José Manuel Gómez y Alejandra Durán-- después de que fuentes de IU confirmasen este pasado lunes que el espacio de coordinación de Por Andalucía, en una reunión a la que no asistieron los representantes de Podemos, acordó "una sustitución temporal" de quien desde la constitución del Parlamento de la XII legislatura --el pasado mes de julio-- y hasta este momento ha ejercido la representación de esta coalición en la Mesa del Parlamento, Alejandra Durán, por Esperanza Gómez, presidenta de Más País Andalucía, quien también ejercerá de portavoz adjunta del grupo parlamentario.

Desde Podemos, según han explicado las mismas fuentes, quieren que la Mesa del Parlamento valore en su reunión de este miércoles que sus tres diputados son mayoría en el grupo de Por Andalucía, por lo que entienden que su opinión debe prevalecer sobre la petición de la portavoz de relevar a Alejandra Durán como representante de la Mesa a favor de Esperanza Gómez.

De este modo, los diputados de Podemos quieren que la Mesa "retrotraiga la expulsión" de su representante en el órgano de gobierno de la Cámara, algo que, en todo caso, aún no se ha producido, según han apostillado, porque es una cuestión que se tendría que abordar en la reunión de este miércoles de dicho órgano del Parlamento. No obstante, fuentes de IU apuntaron este lunes a Europa Press que el relevo no era "una propuesta", sino "una decisión del grupo" de la que la Mesa sólo "tiene que tomar conocimiento".

El Reglamento del Parlamento andaluz, en su artículo 21, recoge que "la representación del grupo parlamentario corresponde a su portavoz o, en su caso, a sus portavoces adjuntos, con respecto a las facultades, funciones o actuaciones atribuidas al grupo parlamentario por este Reglamento y demás normativa o prácticas parlamentarias y de las cuestiones de mera tramitación o de administración ordinaria del grupo parlamentario".

Sin embargo, desde Podemos han apuntado que existen "antecedentes" en informes de los letrados de otros parlamentos, como los de Navarra, Cantabria y Murcia, e incluso del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), que avalarían que, por encima de la decisión del portavoz del grupo, debe prevalecer la de la mayoría de sus miembros.

En el acuerdo interno que alcanzaron 'in extremis' el pasado mes de mayo las seis formaciones que decidieron concurrir juntas a las elecciones andaluzas del 19 de junio bajo el paraguas de 'Por Andalucía' --los ya citados IU, Más País Andalucía y Podemos, más Alianza Verde, Iniciativa del Pueblo Andaluz y Verdes-Equo-- se contempla que la representación del grupo parlamentario en la Mesa correspondería a Podemos, algo que se incumpliría si Alejandra Durán es sustituida por Esperanza Gómez.

POR ANDALUCÍA, PRESENTE EN LA MESA CON VOZ PERO SIN VOTO

El Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía (BOPA) publicó el pasado 11 de agosto un acuerdo de la Mesa del Parlamento, de 28 de julio, para crear la representación del grupo parlamentario Por Andalucía en el órgano de gobierno de la Asamblea Andaluza.

Daba un paso más en relación a su acuerdo de 18 de julio, cuando entonces centró la presencia de Por Andalucía en la figura de su representante, Alejandra Durán, y no tanto en la del propio grupo.

El órgano de gobierno de la Cámara autonómica señaló que se crea "para la XII Legislatura la representación del Grupo Parlamentario Por Andalucía en la Mesa del Parlamento", de manera que la representante de Por Andalucía "tendrá derecho de asistencia" a las reuniones "con voz pero sin voto, así como a los medios humanos y materiales que el resto de sus miembros para el desempeño de sus funciones".

"La persona titular de la Representación del Grupo Parlamentario Por Andalucía en la Mesa del Parlamento de Andalucía será designada y cesada por la Mesa del Parlamento de Andalucía, a propuesta del Grupo Parlamentario Por Andalucía", afirma el acuerdo de la Mesa del Parlamento de 28 de julio publicado el 11 de agosto, que precisó además que "no computará a efectos de quórum" la representante de Por Andalucía.

Entre sus atribuciones planteó que "recibirá la información necesaria a tales efectos, colaborará en el normal desarrollo de los trabajos de la Cámara según las disposiciones de la Presidencia y ejercerá, además, cualesquiera otras funciones que le encomiende esta o la Mesa del Parlamento de Andalucía".

En el Preámbulo del acuerdo se puso de manifiesto que el artículo 36 del Reglamento del Parlamento de Andalucía determina que "todos los partidos, federaciones y coaliciones que, habiendo concurrido a las anteriores elecciones, hubieran obtenido en las mismas representación suficiente para constituir Grupo parlamentario, tendrán derecho a estar presentes en la Mesa", como sucede en el caso de Por Andalucía, que en las elecciones de 19 de junio obtuvo cinco parlamentarios, cota mínima que establece el Reglamento para poder formar grupo propio.

El acuerdo de la Mesa explicó que en el momento de la elección del órgano de gobierno de la Cámara, que tuvo lugar el 14 de julio, "ninguno de ellos figuraba como candidato de la citada coalición electoral en las elecciones de 19 de junio de 2022", de manera que para responder a las previsiones del artículo 36 del Reglamento considera que "resulta conveniente crear, para la XII Legislatura, la figura de la Representación del Grupo Parlamentario Por Andalucía en la Mesa del Parlamento de Andalucía".