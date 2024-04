Podemos ve "insuficiente" suprimir las 'Golden Visa' y aboga por limitar la compra de vivienda a no residentes

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Podemos en el Congreso, Javier Sánchez Serna, cree que la medida para eliminar las 'Golden Visa' "es insuficiente" para combatir la especulación en el mercado inmobiliario y considera necesario ir más allá, limitando la compra de vivienda a personas no residentes en zonas tensionadas.

Aunque el portavoz 'morado' saluda y apoya eliminar estos visados para extranjeros que adquieren un inmueble por valor superior a los 500.000 euros, Sánchez Serna ha reprochado que su fin llega con "más de un lustro" de retraso, al tiempo que ha advertido de que son necesarias medidas adicionales para solucionar los problemas en materia de vivienda.

Un ejemplo que Sánchez Serna ha comentado en la rueda de prensa del Congreso este martes para "frenar la especulación" es la proposición no de ley que su formación presentó recientemente para limitar la compra de viviendas a no residentes en Canarias y Baleares. La propuesta no salió adelante en la Comisión de Vivienda por los votos en contra de PSOE, PP y Vox.

Además de esa limitación a los no residentes, el portavoz en la Cámara Baja ha apostado también por poner coto a los alquileres de temporada, regular los alquileres mediante la aplicación de la Ley de Vivienda e ir "en contra de las socimis", que son grupos de inversión en activos inmobiliarios y a los que Podemos se ha opuesto en reiteradas ocasiones.