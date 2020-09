Podemos ve sintonía para aprobar los PGE con el bloque progresista y solo acepta que Cs se sume después a su acuerdo

Habrá elementos de fiscalidad progresiva importantes en el proyecto del Gobierno

Unidas Podemos es optimista y ve "buena disposición" entre los "socios de investidura" para poder fraguar un acuerdo para los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), una vez que el PSOE ha priorizado al "bloque progresista" frente a la vía de Ciudadanos (Cs), que queda "al final de la ecuación", destacando que solo permitirán que el partido de Inés Arrimada se sume posteriormente al acuerdo alcanzado por el bloque.

Así lo ha indicado en una entrevista a Europa Press el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, para quien "los intentos de sumar a una de las tres derechas", como es el caso de Cs, al bloque progresista está "destinado al fracaso".

"Es una estrategia que se ha demostrado inviable una y otra vez y ha derivado en inestabilidad política. Por eso, creemos que la mayoría de la investidura es una posibilidad de la propia viabilidad de la legislatura", ha enfatizado para incidir en que si cae ese bloque, "peligra" la propia legislatura.

En esta línea, cree que el PSOE es "consciente de esa dificultad" y, por tanto, ha mostrado su satisfacción de que se siga el "esquema lógico" para la negociación, primando a los "socios" de investidura.

Frente a un primer momento en que parecía que el PSOE se orientaba a Cs, finalmente se ha dado a las formaciones que apoyaron la investidura el "espacio que se merece", algo que han correspondido con muestras de "buena disponibilidad para negociar".

Por tanto, en Unidas Podemos son "optimistas" en lograr un acuerdo de presupuestos "ambiciosos", "no moderados" como, en su opinión, pretenden desde la formación naranja, partido que tiende a las políticas "neoliberales y de recorte".

SOLO HAY OPCIÓN DE APOYO DE CS SIN RENUNCIAR AL ACUERDO PROGRESISTA

Cuando se alcance un acuerdo en el bloque progresista, Asens es de la opinión de que en ese momento "se verán las dificultades de Cs para apoyar los presupuestos". "Pero si no es así, si los apoya, bienvenido sean esos apoyos", ha añadido para recalcar que "lo ideal" sería que "todo el mundo en un momento de tanta excepcionalidad remara en la misma dirección".

Por tanto, no se cierran a que se entable una negociación con el partido liderado por Inés Arrimadas bajo un acuerdo previo de los socios preferentes. "El esquema que vamos a seguir es que Cs está en esa ecuación pero al final, primero vamos a priorizar un acuerdo con los socios que han demostrado hasta ahora lealtad al Gobierno y que han dado su visto bueno al programa de investidura y después a los partidos que no han formado parte de ese esquema, a los que también se les va a tratar de incluir, y evidentemente, si hay elementos de negociación posible se van a estudiar siempre que no signifique renunciar al acuerdo de gobierno, que es el eje de navegación que tenemos que seguir", ha remachado.

PRESUPUESTOS QUE "FORTALECERÁN LO PÚBLICO"

Asens ha subrayado que los próximos presupuestos van a ser "expansivos", basados en un "fortalecimiento de lo público", avances "importantes" en materia fiscal y una "apuesta" por los nuevos sectores de modernización de la economía.

"Esos presupuestos van a tener una impronta progresista muy fuerte, que van en la dirección contraria a los postulados que han defendido los partidos del bloque de la derecha", ha recalcado en dirigente de En Comú Podem.

En este sentido, ha considerado "inverosímil" que se pueda llegar a una situación de prorroga presupuestaria, pues se necesitan unos nuevos PGE, no los confeccionado por el exministro Cristóbal Montoro, que son de la "prehistoria".

HABRÁ ELEMENTOS IMPORTANTES DE FISCALIDAD PROGRESIVA

Respecto a impuestos a grandes patrimonios o rentas, ha señalado que es una cuestión que está en la mesa de negociación entre Unidas Podemos y PSOE. A la espera de su resultado, sí avanza que habrá "elementos importantes de fiscalidad progresiva en ese acuerdo".

También ha indicado que apuestan por una bajada de impuestos o ayudas a las pymes, las "grandes perjudicadas" por esta crisis, para impulsar la economía productiva "frente a la especulativa". "Esa es nuestra posición y la estamos defendiendo en las negociaciones con el PSOE", ha concretado.