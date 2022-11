Podemos vuelve a reiterar la petición de respeto y pide a Díaz que aclare si quiera ser la candidata

Sostiene que el discurso de Iglesias fue claro contra la posibilidad de excluirles pero no mencionaba a la vicepresidenta

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

Podemos ha reafirmado que la formación debe ser "respetada" en el ámbito de las fuerzas progresistas como partido "decisivo", que su voluntad es llegar a una coalición con 'Sumar' y ha recalcado que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, debe "decidir si quiere ser o no" su candidata.

En este sentido, ha desgranado que cuando Díaz termine de organizar su plataforma, a la que define como su partido, escucharán su propuesta con la prioridad de llegar a una alianza electoral. Es entonces cuando entienden que Díaz debe despejar si es candidata a los próximos comicios generales, un aspecto del que hasta ahora "no tienen información".

Así lo ha indicado en rueda de prensa el coportavoz estatal de la formación morada, Javier Sánchez Serna, quien ha sostenido que ese mensaje que expresó ayer el exvicepresidente Pablo Iglesias, en el cierre de la 'Uni de Otoño' de la formación, no hacía referencia a la también titular de Trabajo y que el contexto era más amplio, como denunciar los ataques de las cloacas o de sectores de medios de comunicación.

"Cuando decimos que hay que respetar a Podemos pues no decimos nada alocado. No sé qué sorprende tanto decir que esta fuerza política que ha hecho un trabajo muy importante para la izquierda en 40 años, No sé si hay alguien que pensaba que no hay que respetarlo pero sí, decimos que hay que respetarlo y en la configuración de cualquier espacio progresista Podemos debe ser fuerza decisiva", ha recalcado.

El partido morado ha insistido durante los últimos meses que Díaz es su apuesta como cabeza de cartel para las próximas elecciones generales, aunque Sánchez Serna ha recalcado que depende de ella esa decisión. "Nosotros vamos a trabajar porque haya una coalición entre Podemos y el partido Sumar", ha desgranado para indicar, no obstante, que la prioridad ahora es salir al nuevo ciclo electoral para propiciar gobiernos progresistas más fuertes en ayuntamientos, comunidades y en el Ejecutivo estatal.

"NO SE LLEGARÁ MUY LEJOS EXCLUYENDO A PODEMOS"

En consecuencia, ha prometido que Podemos va a estar en esos comicios y que las fuerzas progresistas necesitan un buen resultado en los comicios de mayo, dado que en caso contrario es difícil obtenerlo de cara a las elecciones generales.

De Iglesias, ha dicho que el exlíder de la formación morada fue claro en su mensaje y cree que "ahora mismo" no hay ninguna fuerza progresista con la idea de que se llegará "muy lejos excluyendo a Podemos". "Estoy convencido", ha desgranado.

El propio Iglesias y algún dirigente del partido, como el portavoz parlamentario Pablo Echenique, ha criticado que se vinculara su intervención con mensajes dirigidos a la vicepresidenta, cuando dijo en la clausura de la 'Uni de otoño' que Podemos será generoso y apostaba por confluir con Sumar, pero advirtiendo que para ello la formación tiene que ser "respetada" o que no había un planteamiento más "estúpido" o "sonrojante" que el desear que a Podemos le fuera mal en las elecciones autonómicas para que a una nueva izquierda tuviera un buen resultado en las generales.

Al respecto, Sánchez Serna ha especificado que "no hay que quedarse con una frase aisladas" y entender esas referencias dentro de un contexto más abierto y no solo referido al ámbito partidista, sino en la esfera de los medios de comunicación o de las "cloacas" que han atacado al partido o tratado de "destruir" a dirigentes como la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.

"Respetar a Podemos es respetar la democracia", ha enfatizado para agregar que decir cosas como que Podemos ha sido la fuerza que más resultados ha obtenido en la izquierda es "incontestable"

Por otro lado, el dirigente del partido ha subrayado que Podemos está haciendo su trabajo, que es presentarse a las elecciones y ha hecho su trabajo con unas primarias internas a seis meses de la llamada a las urnas, por lo que en la futura configuración del espacio progresista debe ser fuerza central.

NINGUNA OTRA FUERZA DE IZQUIERDA TIENE EL NIVEL DE PARTICIPACIÓN EN PRIMARIAS

Por otro lado y sobre las conclusiones de su foro, Sánchez Serna ha afirmado que la 'Uni de otoño' ha "arruinado algunos relatos" sobre que Podemos "está muerto" y que la "relevancia" de las ponencias, así como el alto nivel de asistencia de público evidencia el "rearme ideológico" ante el ciclo electoral que comienza.

De esta forma, ha presumido que a su "claridad ideológica" y la capacidad de impulsar los debates "decisivos" de la legislatura, se suma un legado de "poner patas arribas" el bipartidismo", definir "las mejores propuestas que acaban en el BOE" y disponer de "amplias alianzas internacionales" con otros partidos de izquierda.

En consecuencia, ha proclamado el "orgullo" de Podemos de tener una "militancia "rocosa" y que "marca la diferencia" como, a su criterio, se ha demostrado en unas primarias en las que han participado 35.000 inscritos, un volumen de movilización que ahora no dispone "ninguna otra organización de izquierda".

Finalmente, ha detallado que en próximas semanas comenzará la ruta de apoyo por parte de la cúpula de Podemos a los candidatos autonómicos y locales en todos los territorios, una gira cuyas primeras paradas en Comunidad Valenciana, Madrid y Aragón.