¿Podrían reconciliarse Isabel Pantoja y Kiko Rivera en este 2021?

MADRID, 3 (CHANCE)

Si nos hubiesen dicho que Kiko Rivera e Isabel Pantoja no tendrían relación hace unos años, incluso meses, nadie se lo hubiese creído. Siempre han alardeado públicamente de la maravillosa relación que había entre madre e hijo, de hecho, siempre se ha dicho que el dj es el ojito derecho para la cantante... pero todo ha cambiado y ha ocurrido cuando menos nos lo esperábamos, en el pasado año 2020.

Kiko Rivera no se habla con su madre porque esta no ha querido tender puentes, ha hablado con personas de la profesión por detrás y además le ha mentido de por vida con las famosas pertenencias de Paquirri que le pertenecen a sus hermanos, Cayetano y Fran Rivera.

Además, todo esto comenzaba por el marido de Irene Rosales se daba cuenta que tenía encima un pufo económico que no había originado él, pero sí su madre, con la rehipoteca en varias ocasiones de la finca Cantora. Es ahí cuando se pone a investigar con su despacho de abogados y empieza a descubrir todos los movimientos, desconocidos para él, de Isabel Pantoja.

Desde que todo esto salió a la palestra mediática, Isabel Pantoja no ha abierto su boca para expresar cómo se siente, al menos no de forma pública. Se dice que está completamente entristecida por la situación y no quiere saber nada más ni de su hijo, ni de su nuera, a la que ha culpado de la actitud de Kiko Rivera.

¿Podrían arreglas su diferencias Kiko Rivera e Isabel Pantoja en este 2021? Aunque parece imposible, nos esperamos de todo ya que tampoco nos imaginábamos nunca que esta situación podría ocurrir. Lo cierto es que para que esto sucediese, la tonadillera tendría que dar el paso de sentarse con su hijo, hablar sin tapujos de todo lo que ha hecho y explicarse a su pequeño del alma lo que ha hecho son sus bienes.