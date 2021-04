Un policía adscrito a la DAO con Eugenio Pino niega que investigara a Bárcenas y guarda silencio sobre Villarejo

"Sé de esta operación a través de la prensa", ha señalado al ser preguntado en el Congreso por el operativo 'Kitchen'

Bonifacio Díaz Sevillano, un policía que estuvo adscrito a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) bajo el mando de Eugenio Pino, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, ha negado este jueves en la 'comisión Kitchen' del Congreso de los Diputados que participara en una investigación sobre el extesorero 'popular' Luis Bárcenas y ha guardado silencio sobre el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

"Jamás, nunca", ha contestado Díaz Sevillano a las preguntas del diputado del PSOE Felipe Sicilia sobre si en su etapa en la DAO investigó o en algún momento escuchó alguna referencia sobre Bárcenas o su chófer Sergio Ríos, a quien la investigación judicial señala por ser captado para ser confidente del operativo con fondos reservados para sustraer documentación sensible al extesorero del PP.

"Lo que sé de ese señor es por la prensa, no se quién es", ha contestado el compareciente sobre Sergio Ríos. De Villarejo, cuya detención en 2017 desencadenó una macrocausa en la Audiencia Nacional, Díaz Sevillano ha señalado que no iba a decir nada --al igual que sobre el uso de fondos reservados-- por guardar relación con una causa que instruye el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón. "Me acojo a mi derecho a no declarar", ha dicho.

Díaz Sevillano ha contestado con un lacónico 'no' a la pregunta de si coincidió trabajando con Villarejo, al igual que con otros investigados judicialmente como Enrique García Castaño o Andrés Gómez Gordo. Más adelante, en el turno del PP, se ha desvinculado de la 'operación Kitchen': "Sé de esta operación a través de la prensa".

No obstante, más adelante, a preguntas del portavoz de Vox ha reconocido que se cruzó en ocasiones en la DAO con el comisario Villarejo y que hasta llegó a tomar café con él en ese ámbito, pero ha afirmado que desconocía las funciones que tenía encomendadas y si colaboró con anteriores gobiernos al de José María Aznar.

El funcionario de la Policía ha señalado que estuvo destinado hasta 2013 como agregado en Andorra por decisión del entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, pasando luego a Asuntos Internos y la DAO que mandaba Eugenio Pino, ya con el PP, donde desempeñó trabajos burocráticos y de asesoramiento junto a José Ángel Fuentes Gago, que también está citado este jueves.