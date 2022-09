La Policía concede medallas pensionadas a los comisarios jubilados un año después de ser anuladas por la justicia

Los sindicatos anuncian nuevos recursos y afean a Interior que "vuelva a la carga" con estos "premios de fin de carrera"

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha vuelto a conceder medalla pensionada a los comisarios jubilados a los que la justicia decidió anular tal reconocimiento en 2021 alegando falta de motivación en los expedientes y carencias en el proceso de alegación, motivo por el que varios sindicatos impugnaron la anterior convocatoria.

Según informan a Europa Press fuentes policiales, la institución dependiente del Ministerio del Interior ha decidido incluir de nuevo en la orden del mérito policial para que reciban la medalla de plata a los comisarios Eloy Quirós, Francisco Javier Migueláñez, Francisco López Canedo, Héctor Moreno García, Francisco Rodríguez, José María Moreno Moreno y Manuel Páez.

En una sentencia fechada el pasado 10 de mayo, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de la Audiencia Nacional anuló el procedimiento por el que se incluyó a estos comisarios para recibir la medalla de plata, que lleva aparejado un incremento vitalicio de la pensión equivalente al 15 por ciento del sueldo base.

REACCIÓN DE SINDICATOS

El juzgado atendía a las demandas presentadas por los sindicatos policiales JUPOL, CEP y UFP y anulaba "por no ser conformes a derecho" los premios que llevaban aparejadas pensiones vitalicias publicados en las Órdenes del Ministerio del Interior, derivados a su vez en la Orden General Extraordinaria de la Policía Nacional con fecha de 16 de septiembre de 2021.

Los sindicatos de la Policía han reiterado ahora sus críticas. JUPOL ha reaccionado calificando de "falta de respeto" la decisión del Ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska y de la Dirección General encabezada por Francisco Pardo.

Tras recordar que en su demanda advertía de que se había prescindido "total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", JUPOL ha anunciado que sus servicios jurídicos volverán a impugnar esta nueva concesión de medallas. "La Justicia ya nos ha dado la razón en una ocasión ante esta situación y seguiremos acudiendo a la misma las veces que haga falta", han avisado.

El CEP es otro de los sindicatos ha anunciado nuevo recurso y que ha defendido la importancia de "acabar con las prácticas de concesión de medallas que no sean objetivas, transparentes y justas". Tras el fallo de la Audiencia Nacional, subrayó que el juez destacaba la relevancia de las organizaciones sindicales en el procedimiento previo a la concesión de estos premios que, en cualquier caso, no deben "ofender a miles de compañeros que se juegan la vida a diario y que no se van a casa con una paga adicional".

UNOS 223 EUROS MENSUALES

Este sindicato calcula que las medallas de plata suponen unos 223 euros mensuales y otros nueve euros mensuales por cada trienio de carrera profesional para cada uno de los mandos que, en su opinión, no reúnen los "requisitos necesarios para un reconocimiento de este tipo".

El CEP recuerda que el pasado 17 de agosto remitió una carta al ministro Fernando Grande-Marlaska desaconsejando firmar estas medallas que ve como un "premio de fin de carrera" para mandos jubilados, cuatro de ellos en 2020 y otros seis en 2021.

"Interior vuelve a la carga con una polémica que desacredita el sistema de concesión de recompensas profesionales", ha apuntado, que acusa al Ministerio de recurrir a un "atajo para tratar de eludir el freno judicial", lo que "empaña" la concesión de 49 medallas rojas y 2.767 blancas --no pensionadas--.

Por su parte, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado la "falta de transparencia" y "los criterios injustos" de la Dirección General de la Policía en el proceso de adjudicación de condecoraciones y ha lamentado el sistema "regido por una ley obsoleta que reparte más de 500 medallas a personal externo a la policía" y deja "sin condecoración a compañeros protagonistas de actos de servicio brillantes".

"Es necesario un proceso transparente y justo que ponga en valor el trabajo policial. No se puede degradar una distinción tan importante para los policías, repartiendo medallas a diestro y siniestro con total opacidad", ha denunciado.

El SUP ha anunciado que denunciará ante los tribunales "este reparto infundado de condecoraciones y la falta de transparencia del desde su inicio hasta el final". "Esto parece un sistema de pensiones encubierto y el SUP no va a permitir un uso arbitrario de este procedimiento de recompensas obsoleto", ha zanjado.

La Audiencia Nacional censuró en la anterior convocatoria la falta de claridad del procedimiento para premiar, entre otros, a Francisco Javier Migueláñez, que lideró desde Asuntos Internos las pesquisas contra el también comisario José Manuel Villarejo, Francisco Rodríguez López, Héctor Moreno García y José María Moreno Moreno. Meses atrás ocurrió lo mismo por falta de "propuesta individualizada" con otros mandos: Eloy Quirós, Manuel Páez y Francisco López Canedo.

El juez entendía que no se habían cumplido los requisitos de mérito para recibir las medallas de plata, según se fija en el artículo 5 de la Ley de 1964 que regula los motivos para la concesión de la cruz de oro o de plata en casos como muerte o heridas graves, así como servicios de trascendental importancia o que impliquen méritos de carácter extraordinario.