La Policía se posiciona para controlar la protesta en Ferraz tras derribar los manifestantes las vallas

Piden a los manifestantes que cesen la violencia

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Agentes de la Policía Nacional se han posicionado para controlar a los manifestantes más violentos en la madrileña calle de Ferraz, cerca de la sede nacional del PSOE, donde se agolpan miles para protestar contra los pactos de investidura que han alcanzado los socialistas con las formaciones independentistas catalanas por novena noche consecutiva.

Los manifestantes han derribado las vallas sobre las 21.45 horas, tras el aumento de la tensión por el lanzamiento de petardos y objetos como botellas de plástico y de vidrio a los agentes.

Tras colocar nuevamente las vallas, un grupo de agentes se ha colocado delante de estas mientras por altavoces han advertido a los manifestantes de que se mantengan tras la línea policial y cesen la violencia. "En caso contrario se tomarán las medidas oportunas", han avisado.

Antes, ante la actitud de los manifestantes más radicales, la Policía ha retrocedido ha retrocedido los furgones cinco metros cuando las vallas aún estaban en pie para evitar que los objetos las alcanzasen.

La manifestación ha comenzado sobre las 19.00 horas, con los asistentes portando banderas españolas y gritando consignas como "viva España", "Que te vote Txapote", "Puigdemont a prisión" o "el helicóptero dónde está".

También se han lanzado proclamas contra la "manipulación" de la prensa y contra el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, a quien han llamado "Marlaska maricón".

"SÁNCHEZ A PRISIÓN"

Cuando los manifestantes se han empezado a contar por miles, la tensión ha ido creciendo progresivamente, empezando a lanzar proclamas contra miembros del Partido Socialista. La frase más repetida ha sido "Pedro Sánchez hijo de puta" y "Pedro Sánchez a prisión".

La presión por parte de los manifestantes, concentrados en el cruce entre la calle Ferraz y Marqués de Urquijo, se ha incrementado pasadas las 20.15 horas, cuando han acusado al PSOE de "golpista" y a sus dirigentes de "come gambas". También han afirmado que la sede de los socialistas es "un puticlub".

Además de cargar contra el PSOE, también ha habido críticas al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su ausencia en la manifestación: "Dónde está, no se ve, el gallego del PP. Asimismo, los manifestantes han coreado el nombre de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Ayuso, Ayuso", han clamado, para, acto seguido, gritar "PSOE, PP, la misma mierda es".

Por otra parte, se ha oído proclamas racistas como "moros no, España no es un zoo", o "España es cristiana, no musulmana". Además, un grupo de manifestantes ha cantado el 'Cara al sol' y han vitoreado el nombre de Primo de Rivera.

Como ha ocurrido en las anteriores noches de protestas, también se ha increpado al Rey Felipe VI, llamándolo "masón" y pidiéndole que defienda "su nación".

Parte de los presentes en la manifestación también ha proferido consignas contra los agentes de la Policía Nacional, a quienes critican por impedirles el paso hacia la sede del PSOE. "La Guardia Civil sí que tiene cojones", "con los moros no tenéis huevos" o "si tienes un hijo subnormal, hazlo policía nacional" han sido algunos de sus gritos a los agentes.