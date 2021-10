La Policía trabaja ya en el informe para dilucidar si es posible desentrañar la tarjeta de 'Dina'

El juez quiere saber si es "técnicamente posible" acceder a la mini SD de la ex asesora 'morada'

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

La Policía ya ha empezado a trabajar en el informe que le encargó hace más de medio año el juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García-Castellón para determinar si es "técnicamente posible" acceder al contenido de la tarjeta telefónica de la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, un elemento clave para el futuro de esta pieza separada de 'Tándem'.

El juez solicitó este informe a la Sección Técnica de Ingeniería e Informática Forense de la Unidad de Policía Científica en una providencia del pasado 5 de febrero, pero en estos meses los expertos no habían podido ponerse manos a la obra porque les faltaban una serie de claves que debía aportar la empresa telefónica, en este caso Samsung.

Según ha podido saber Europa Press por fuentes jurídicas, se han superado los últimos obstáculos y la Policía Científica ya está trabajando en un informe que podría determinar el curso de las pesquisas judiciales aún vivas en esta pieza 10.

García-Castellón acordó hace un año procesar al comisario jubilado José Manuel Villarejo y a dos periodistas, al tiempo que propuso al Tribunal Supremo (TS) que investigara al ex líder de Podemos Pablo Iglesias por descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Sin embargo, el alto tribunal ordenó al magistrado que siguiera indagando, indicándole expresamente varias diligencias, entre ellas volver a tomar declaración a Dina, para que aclarase si quiere denunciar los hechos, y el análisis pericial de la micro tarjeta.

De acuerdo con las fuentes consultadas, una vez tenga el informe en su poder, el juez podría archivar, si resulta imposible destripar la mini SD, o seguir investigando, aunque en este caso el asunto podría acabar en los juzgados de instrucción de Madrid, dado que los delitos apuntados no tendrían la entidad suficiente para que las diligencias continuaran en la AN e Iglesias ya no es aforado ante el TS.

No obstante, el trabajo de la Policía Científica podría toparse con la respuesta que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dé a un recurso formulado por Bousselham, precisamente, contra la decisión de García-Castellón de pedir dicho 'dossier', un asunto que los magistrados tenían previsto estudiar este mismo viernes.