El polígrafo confirma que Isabel Ávila y Antonio David tuvieron una relación en 2010

MADRID, 10 (CHANCE)

Ayer, Isabel Ávila acudía al plató de Sálvame Diario para hablar por primera vez sobre la relación que mantuvo con Antonio David Flores en 2010 cuando este ya había contraído matrimonio con Olga Moreno. Hoy, se ha sometido al polígrafo del programa y lo cierto es que el resultado ha sido asombroso, todo lo que ha dicho su supuesta amante es verdad.

Han sido solamente seis preguntas, pero seis cuestiones que ha respondido con la verdad, su verdad:

¿Llegaste a tener cinco relaciones íntimas en la misma noche? Sí, verdad.

¿Es cierto que Antonio David flores estuvo en la casa que tenías en barajas? Sí, verdad.

¿Te hablaba Antonio David Flores de rocío carrasco en vuestros encuentros? No, verdad.

¿Acudiste a la casa de Antonio David la misma noche que os conocisteis? Sí, verdad.

¿Has recibido advertencias para que no cuentes tu relación con Antonio flores? Sí, verdad.

¿Has mantenido relaciones íntimas con Antonio David? Sí, verdad.

Con estas respuestas, Isabel ha dejado claro cuál es su verdad y Antonio David simplemente ha querido defenderse diciendo que: "Yo ya he hablado con Olga y Olga ha hablado también, el poli dice que es verdad, pues es verdad* ya son muchos años, sabemos como funciona este negocio y entonces son 20 años juntos, quiero decirte que el hecho de que nos sentemos aquí y se haga el poli no significa que sea motivo por romper mi matrimonio, yo lo tengo muy claro y ella también lo tiene muy claro. Ayer estuvimos hablando un buen rato, me ha pedido explicaciones. Isabel no viene sola, viene acompañada e igual la semana que viene vemos ahí el autobús de mujeres que han estado conmigo".