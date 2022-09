Pons avisa a Sánchez que Reynders pide reformar el modelo del CGPJ y alerta de que UE equipare a España con Hungría

Dice que la situación es "judicialmente insostenible" y "políticamente tóxica" y ofrece una reunión a tres: Gobierno, PP y Comisión

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este jueves que el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, ha viajado a España para "ayudar" a desbloquear el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha reclamado renovar cuanto antes el órgano de gobierno de los jueces y reformar el modelo de elección. Tras advertir de que la situación es "judicialmente insostenible" y "políticamente tóxica", ha alertado de que el bloqueo puede dañar más la imagen exterior de España a las puertas de la Presidencia española de la Unión Europea.

"Estoy dispuesto a cumplir el mandato de la Comisión Europea. Reynders me ha pedido dos cosas y le he dicho sí a las dos. Me ha pedido renovar inmediatamente y reformar el modelo", ha declarado González Pons a los periodistas al término de su reunión de poco más de media hora con el comisario europeo de Justicia en la dependencia de la Comisión en Madrid.

El también eurodiputado del PP ha afirmado que la situación "no puede continuar" porque "judicialmente ya es insostenible" y porque "políticamente ya es tóxica". Es más, ha dicho que "internacionalmente está dañando y va a dañar mucho más la imagen exterior de España".

"Imagine que la Presidencia española de la UE pueda empezar dentro de unos meses con un informe sobre el Estado de Derecho en España que equipare nuestro Estado de Derecho con el húngaro o con el polaco. Eso desharía, deslegitimaría toda la Presidencia española de la UE", ha advertido.

DISPUESTO HOY A UNA REUNIÓN A TRES

Pons ha defendido que se negocie "todo a la vez", tanto la renovación del CGPJ como la reforma del modelo porque si se renueva "incondicionalmente" el órgano de gobierno de los jueces, puede que luego no se negocie la reforma y se pueden encontrar con que no "resuelven" lo que les ha pedido el comisario.

"El comisario pide dos cosas y digo sí a las dos. Ahora espero a ver si el Gobierno dice también si a las dos. Si el Gobierno dice si a las dos, probablemente el asunto esté resuelto", ha apostillado, para señalar que el "calendario electoral no afecta a la renovación de las instituciones".

Tras asegurar que resulta "triste" que "tengan que venir de fuera" a ayudarles a resolver este "problema", González Pons ha asegurado que si el comisario les llama "esta tarde o esta noche" para mantener una reunión a tres, su formación está dispuesta a acudir "inmediatamente a su llamada". "Si él nos pide que nos sentemos Gobierno, Comisión, y PP nuestra respuesta es sí, no tengo otra respuesta más que sí", ha abundado.

RENOVAR A LA VEZ TC Y CGPJ

El responsable de Institucional del PP ha subrayado además que su formación está dispuesta a negociar tanto el CGPJ como el Tribunal Constitucional, dado que "ambas renovaciones están enlazadas". Es más, ha advertido de que "una renovación parcial solo del TC y no del CGPJ bloquearía todavía más la situación.

Tras insistir en que ya que renovar tanto el CGPJ como el TC, ha destacado de que hay una plaza vacante del Senado que, de no elegirse, "dejaría al Constitucional con una mayoría inédita de 7-4". "Por tanto, no es solo elegir el Consejo sino también el TC. Y nosotros queremos que al mismo tempo que se hacen esas cosa, tomemos una decisión sobre cómo se elegirá el próximo CGPJ", ha afirmado, para recordar que el PP ha planteado una propuesta en la que plantea que sean los jueces del nuevo Consejo los que digan cuál es el sistema que prefieren para que se gobierne el Poder Judicial.

"Estamos dispuestos a renovar los órganos inmediatamente y estamos dispuestos a cumplir con la otra recomendación de la Comisión, que se cambie el sistema de elección del CGPJ para que los jueces elijan a los jueces y no nos encontremos con esta situación, en la que a los jueces los eligen los políticos", ha señalado. Según ha destacado, el "bloqueo" actual es "consecuencia del clima político" de estos años que "no es deseable" mientras que el PP de Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a "reconstruir puentes".

González Pons ha explicado que en la elección de las plazas del TC, el Consejo "se ha retrasado, pero el Gobierno también" cuando tienen el mismo plazo. Por eso, ha criticado que la ministra de Justicia, Pilar Llop, "se permita decir que le va a retirar el sueldo, que no tienen por cierto, a los vocales del CGPJ porque no han elegido en plazo" a sus dos vocales.

"¿Y el Gobierno no se retira el sueldo a sí mismo? ¿Por qué el Gobierno tiene que esperar a que elija el CGPJ para elegir él? ¿Por qué el Gobierno no elige antes? ¿Qué nominaciones esconde el Gobierno que no puede hacerlas públicas antes de que elija el CGPJ?", se ha preguntado, para añadir que si el Ejecutivo "quiere ir desbloqueando esto, lo primero que podría hacer es elegir él sus magistrados y esperar a que elija el CGPJ después de haber visto quienes son los candidatos del Gobierno".

POSIBLE DIMISIÓN DE LESMES

En cuanto a la posible dimisión del presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lemes, y si se intentará evitar que dé ese paso, Pons ha señalado que entre las cosas que les diferencia del Gobierno es "no dar instrucciones ni sugerir ni proponer ni amenazar a los vocales del Consejo", que son "autónomos para tomar sus propias decisiones".

Dicho esto, ha criticado que en España el Gobierno, en vez de hablar se dedique a dar "órdenes a todos". "Somos ciudadanos, no súbditos y esto el Gobierno de Sánchez no lo entiende", ha concluido.