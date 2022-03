Pons dice que PP ha "superado su bloqueo" y está listo para gobernar, en un acto con Ayuso en el que exhiben sintonía

Presenta la conferencia de Gamarra, "su pareja política", una cita a la que asisten también Almeida y exministros como Báñez y Alonso

El presidente del Comité Organizador del Congreso extraordinario del PP (COC), Esteban González Pons, ha asegurado este martes que el Partido Popular ha "superado su bloqueo" y está "listo" de nuevo, no para ser alternativa al socialista Pedro Sánchez, sino "para ser gobierno". Según ha recalcado, el PP es un partido "serio, con experiencia y con credibilidad".

Así se ha pronunciado en la presentación de la conferencia que ha ofrecido en el Fórum Europa la coordinadora del PP, Cuca Gamarra, un acto en el que estaban presentes la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, y que ha visualizado la nueva etapa que se abre después de la profunda crisis interna que ha atravesado la formación, según fuentes 'populares'.

Esa imagen se volverá a repetir esta tarde en Madrid, ya que el presidente de la Xunta y candidato a la Presidencia del PP, Alberto Núñez Feijóo, hará parada en la capital dentro de su gira por España para explicar su proyecto a los afiliados. En ese acto también intervendrán Ayuso, Almeida y el presidente del PP en Madrid, Pío García-Escudero.

Esa buena sintonía entre Ayuso y el PP interino ya se ha evidenciado este mismo martes cuando Gamarra ha dicho estar de acuerdo con la tesis de la presidenta de la Comunidad de Madrid para que los 20.000 millones del plan de Igualdad se destinen a ayudas a las familias para paliar los efectos de la crisis energética.

Esas palabras han provocado un fuerte aplauso de los asistentes al acto, entre los que se encontraban exministros de Mariano Rajoy como Fátima Báñez y Alonso Alonso, así como veteranos diputados y senadores del Grupo Popular que tuvieron altas responsabilidades en el pasado como Fernando Martínez-Maillo, Carlos Floriano o Rafael Hernando.

"NOS HEMOS REINICIADO Y ESTAMOS LISTOS DE NUEVO"

En su intervención, González Pons ha asegurado que el PP "ha superado su bloqueo". "Nos hemos reiniciado y estamos listos de nuevo, no para ser alternativa, sino para ser gobierno", ha proclamado.

El eurodiputado 'popular' ha subrayado que el PP es un partido "serio y con experiencia y credibilidad". "Somos el partido de la libertad, de las personas y las familias, de todas las personas y todas las familias, y no segregamos a la sociedad en ningún grupo", ha apostillado.

Tras asegurar que España necesita "sensatez, serenidad y sentido de Estado", González Pons ha reivindicado al PP como el "partido de la economía, de la creación de empleo, de la cultura libre, y de la educación y la sanidad de calidad para todos, sin exclusión". También ha defendido la "economía social, de mercado, digital y verde, pero con una transición justa, que no deje a nadie en la cuneta".

"Somos el partido que defiende España y la España de los municipios y las comunidades autónomas, la España plural, en la que no sobra nadie y cabemos todos. Somos un partido europeísta, atlantista y americanista", ha manifestado, para advertir de que la guerra en Ucrania tendrá consecuencias que requerirán "de los españoles y de su Gobierno entereza, sacrificio y altura de miras".

"PAREJA POLÍTICA DE HECHO DE LA TEMPORADA"

González Pons, que ha revelado que es amigo de Gamarra desde que "ella era pequeña" y que han compartido juntos "victorias y derrotas", ha asegurado que ahora el destino ha querido que ambos se conviertan en "la pareja política de hecho de la temporada".

Tras asegurar que es un "orgullo" compartir con ella esta tarea, ha advertido que el hecho de que en los momentos "peores" y "más difíciles" para un partido se les llame para resolver el problema, es también "un motivo de orgullo y una honra que justifica toda una carrera política".

Dicho esto, ha calificado a Gamarra como una política "de raza" que ha crecido en la política municipal --fue alcaldesa de Logroño-- y que "cree en la política del terruño, las mangas de camisa y la suela gastada, que permite poner a las decisiones cara y ojos, nombre y apellidos".

UN PP "PREPARADO" Y "CON MUCHAS GANAS"

En su turno, Gamarra ha señalado que el PP está "preparado" y "con muchas ganas de darle a España lo que necesita". Además, ha recalcado que va a salir "absolutamente renovado" del congreso extraordinario del 1 y 2 de abril, en el que se elegirá a Feijóo como nuevo líder del partido. "No vamos a fallar a los españoles porque lo vamos a hacer bien", ha sentenciado.

Además, ha puesto en valor el paso adelante que ha dado el presidente de la Xunta, que dejará Galicia tras haber conseguido cuatro mayorías absolutas y "eso demuestra que ha hecho las cosas muy bien". "Con Feijóo, Sánchez tendrá enfrente a alguien con más experiencia y mejores resultados electorales que él", ha avisado.

Gamarra ha destacado también los 55.000 avales que ha logrado Feijóo de los afiliados. "Estamos preparados para el reto. No fallaremos a Feijóo porque él no nos ha fallado. No fallaremos a España", ha concluido.