Ponsatí recurre su procesamiento "de golpe" por desobediencia y pide a Llarena que revoque la orden de captura

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

La ex consejera catalana y eurodiputada de Junts Clara Ponsatí ha presentado este mismo lunes un recurso contra la decisión del instructor del 'procés', Pablo Llarena, de procesarla por un delito de desobediencia --debido a la derogación del de sedición por el que estaba encausada--, aduciendo que se trata de una imputación "de golpe", al tiempo que le ha instado a retirar la nueva orden de busca y captura emitida en su contra para evitar una detención "ilegal".

La defensa de Ponsatí, en un recurso de reforma al que ha tenido acceso Europa Press, reprocha al magistrado del Tribunal Supremo (TS) que haya dictado "en contra de una eurodiputada que goza de inmunidad, y sin solicitar el levantamiento de esta, una orden nacional de detención" por "un delito por el cual nunca fue procesada por este mismo y que, de intentarse ahora, resulta que se encontraría prescrito".

"Es más, no podemos olvidar que estamos ante delitos que no son homogéneos y, por tanto, el hecho innegable de no haber sido procesada jamás por el delito de desobediencia impide ahora, de golpe y sin anestesia, tratar de imputar a mi mandante un nuevo delito como sería, para ella, el de desobediencia", alega.

Por ello, urge a Llarena a "ordenar, sin dilación alguna, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado el dejar sin efecto la orden nacional de detención (...) a fin de evitar que se materialice la ilegal detención", así como "poner en conocimiento del Parlamento Europeo que se desiste del suplicatorio interesado" en 2020.

"ACTOS POLÍTICOS"

En cualquier caso, la defensa afirma que "no ha cometido delito alguno porque los hechos objeto del presente procedimiento no revisten el carácter de delictivos sino simplemente de actos políticos indebidamente criminalizados".

Y avanza que, "de ser necesario, porque el magistrado-instructor no asuma la realidad", Ponsatí "hace suyos a efectos del presente recurso las alegaciones que en su momento oportuno presentarán" el ex presidente catalán Puigdemont y el también ex consejero Toni Comín.