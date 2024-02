Pontón (BNG) en 70 preguntas: amante de la comedia, guarda sus notas, canta 'Mi gran noche' y sería Marie Curie

Su motivación es "ser presidenta", apuesta por "llegar lejos" antes que ir rápido y se llevaría "un libro, un móvil y vino" a una isla

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 5 (EUROPA PRESS)

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha lanzado un vídeo en el que su candidata a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, se 'enfrenta' a 70 preguntas de contestación rápida. La difusión de este cuestionario que desvela el perfil de la cabeza de lista nacionalista se ha hecho este lunes, jornada marcada por el debate electoral de la CRTVG y en la que los líderes han reservado hueco para preparar la contienda de la noche.

Prefiere "llegar lejos" a ir rápido, que te "puedes caer", escoge la comedia frente drama y se ríe con un buen chiste, se llama en realidad Ana Belén Pontón y, de hecho, Belén es la forma en que es conocida en Chorente-Sarria, su aldea de origen a la que precisamente acudió el primer de la campaña electoral para arrancar la carrera hacia las urnas. Si no fuese ella, elige convertirse en Marie Curie, de su infancia tiene un especial recuerdo de su abuela (de quien aprendió el feminismo, como ha contado en otras ocasiones) y disfruta en los 'karaoke', donde elige cantar 'Mi gran noche' es Rafael.

De su infancia guarda sus notas y tiene un buen recuerdo de disfrutar de la naturaleza. De hecho, para relajarse daría un paseo a cualquiera de los montes gallegos y receta "mucha alegría" para sobrevivir a una campaña electoral. Lo más valiente que ha hecho es ser madre y a su hija le daría como consejo que sea siempre "libre".

Confiesa que su miedo irracional es "ser enterrada viva" y despertarse en la tumba, el 'mejor' regalo dice que "está todavía" por hacérsele. Un lema de vida: "vive como si fueras a morir mañana pero piensa como si fueses a vivir cien años".

Podría hablar horas "de política" y ha dejado la "relación tóxica" que tenía con el café, que en todo caso lo tomaba "solo". De pequeña soñó con ser corresponsal de guerra y ha elegido dedicarse a la política porque le "importaba" lo que le estaba pasando a su país y era "una forma de implicarse".

Tocaba la pandereta, aunque lleva años sin hacerlo, y revela que compartió con una integrante de las 'Tanxugueiras' clases. Le encanta bailar y su mejor fiesta fue la de su 40 cumpleaños. De su madre y padre ha aprendido a "esforzarse mucho" y de la gente joven destaca "la alegría, entusiasmo y ese lenguaje que tienen".

Como bebida, elige un "buen vino blanco gallego", que se llevaría a una isla desierta junto a un libro y un móvil. Para tener una cita, recomendaría las islas Cíes, le hace feliz "vivir" y ahora mismo su hija, que le "encanta", y a la par le ha enseñado a "tener mucha paciencia".

Un día libre o con tiempo pasa por un "buen desayuno, algo imprescindible", y como deporte se queda en baloncesto. Le gustaría que la recordasen como "una gallega más que consiguió mejorar su país", afirma que no le suena haber escuchado "nada raro" de ella y no tiene ningún apodo familiar.

Incapaz de quedarse con una sola canción, reconoce que la que más ha cantado es 'Like a prayer' de Madonna y que se ha buscado alguna vez en google para localizar fotografías. Y si tuviese un superpoder, elegiría "parar el tiempo" como 'Embrujadas', mientras que destaca 'El cuento de la criada' como una serie que le gustó mucho.

De sus cualidades, destaca la "templanza", lo que más le motiva ahora mismo es "ser presidenta" y lo que más le aburre es "la crispación en política". Apela, además, a un joven que en Madrid le dijo recientemente que él no podía votar el 18 de febrero pero que le encomendó que "construyese la Galicia a la que pudiese volver" como el momento que más le ha emocionado en los últimos tiempos.

De quien más aprende es de su madre, confiesa su gusto por el ceviche y recuerda que bacalao es lo último que cocinó, aunque últimamente --añadió-- no tiene mucho tiempo para esta labor.

El mejor piropo que ha recibido es que "confiaban" en ella y le dejarían sus hijos al cuidado; eran cuatro hermanos pero ahora solo quedan tres y a los 18 años le gustaría haber sabido que la "vida es breve". Su animal, un "caballo", y espera que nunca regrese la moda de "hombreras y pelo cardado". Augura que dentro de 40 años la sociedad echará de menos "hablar por teléfono".

El título de la canción de su vida sería 'Vive intensamente', su Spice Girls favorita era la 'deportista" (Mel C), no fue a su graduación y no recuerda el peor consejo que le dieron, pero está segura de que no le hizo caso.

El mejor consejo que ha recibido es el de ser "siempre" ella misma, su color favorito es el verde y como transporte escoge el tren. Por primera vez se subió a un avión en la excursión a Palama de Mallorca que hicieron de 3º de BUP (equivalente ahora a 1º de Bachillerato), su postre favorito son las rosquillas que hace su madre y antes de dormir lee un "par" de páginas de un libro, aunque confiesa que últimamente "no llega ni a un par".

No puede vivir sin música y le gustaría visitar México. Y todo lo que dijo, aseguró, ha sido verdad.