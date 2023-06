Pontón (BNG) insta al PP a "aclarar qué quiere hacer" en Ourense porque cree que repetirán el pacto de Jácome y Baltar

Llama al PSOE a atender la invitación a entrar en el gobierno de Santiago: "La ciudad merece estar por encima de intereses partidistas"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha instado al PP a clarificar "qué quiere hacer" en Ourense, tanto en el gobierno de la diputación como en el del ayuntamiento de la capital, pues cree que los populares van a repetir el pacto con Democracia Ourensana por el que en 2019 se repartieron la Presidencia de la institución provincial para el popular Manuel Baltar y la Alcaldía para Gonzalo Pérez Jácome.

"Mientras no tengamos claro lo que va a hacer el PP, el resto son titulares para mantenernos entretenidas y entretenidos", ha aseverado Pontón en respuesta a las preguntas de los medios durante su intervención en el Consello Nacional del BNG celebrado en la mañana de este sábado en un hotel de Teo (A Coruña).

"Todo me da a que van a repetir lo de hace cuatro años", ha añadido la líder nacionalista, que basa su opinión en la lectura "entre líneas" de lo que trasladan los populares, de la que interpreta que quieren volver a repartirse ayuntamiento y diputación con el partido de Jácome.

"Parece que esa es la jugada", ha incidido la responsable del Bloque, que cuenta con cuatro ediles en el ayuntamiento y tres en la diputación, instituciones en las que, en días anteriores al Consello de este sábado, los nacionalistas ya habían trasladado que equiparan "al PP de Baltar y a Jácome", por lo que rechazan facilitar gobiernos a cualquiera de los dos.

Así las cosas, Pontón sitúa al PP en el centro sobre la gobernabilidad en Ourense y ha mostrado su "sorpresa" por el "silencio absoluto" que, dice, guardan los responsables del PP. "No sé si Rueda tiene algo que decir o se lo marcan desde fuera. En todo caso, hasta ahora hay un silencio absoluto y me soprende", ha apostillado.

ALIANZAS Y SANTIAGO

Así pues, Pontón ha remarcado que el Bloque tiene "las cosas muy claras" y "no va a permitir" que el PP gobierne en los municipios "donde no tenga mayoría" para hacerlo, si bien ha trasladado que la decisión de entrar o no en gobiernos será decidido en las asambleas locales y la dirección nacional no va a imponer "directrices".

En el caso de Santiago, donde la nacionalista Goretti Sanmartín parece tener blindados los apoyos de PSOE y Compostela Aberta para convertirse en la nueva alcaldesa de la capital gallega, Pontón ha apelado a que las formaciones políticas antepongan "los intereses" de la ciudad a los del partido.

"La ciudad tiene que estar por delante de cualquier interés partidista", ha señalado en respuesta a una pregunta sobre la distancia marcada por el PSOE a la oferta hecha por el BNG para que los socialistas, que cuentan con el mismo número de ediles que los nacionalistas pero obtuvieron casi 1.000 votos menos, entren a formar parte de un gobierno de coalición.

Así, Pontón ha hecho un llamamiento a PSOE y CA para que se "sumen" en el futuro gobierno de Santiago, una ciudad que "merece un tiempo nuevo".