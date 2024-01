Pontón (BNG) pide a Xunta y Estado "dejarse de peleas" por los pellets y acusa a Rueda de minusvalorar la "crisis"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, elevar el nivel de alerta por la crisis de los pellets en la costa gallega (una petición hecha antes de que la Xunta decidiese ahora subir este nivel), al tiempo que ha demandado a las administraciones central y autonómica que "se dejen de peleas".

Pontón se ha desplazado este martes de nuevo a Corrubedo, en Ribeira (A Coruña), para comprobar de nuevo la situación derivada del vertido de estos plásticos al mar, un tema que les "ocupa y preocupa" y al que hay que "darle respuesta adecuada".

Así, ha manifestado que para el BNG es "urgente que el presidente de la Xunta" comparezca en el Parlamento para "dar toda la información al respecto de qué está pasando, qué información tiene el gobierno y qué medios se van a poner a disposición", porque "evidentemente estamos ante un problema ambiental muy grave que requiere toda la transparencia y toda la información".

"Lamentablemente, esto es justamente lo que falta. Estamos viendo cómo el Partido Popular de Galicia repite el mismo manual que durante el Prestige. Primero, oculta el problema; segundo, intenta minimizarlo", ha observado, para añadir que, a continuación, aplica la "manipulación y propaganda informativa".

"GOBIERNO SUPERADO"

"Y vemos un Gobierno que está absolutamente superado y que parece que ya importa más su campaña electoral que darle una respuesta a una crisis ambiental de este nivel", ha remarcado Pontón, quien apeló a que "pasamos de Rajoy diciendo durante el Prestige que eran unos hilillos de plastilina a que justamente desde Madrid (en un desayuno de Europa Press), Rueda diga que esto son unas bolitas de plástico", pese a que es "nada más y nada menos que un vertido de 25 toneladas de plásticos contaminantes".

"Desde luego, la ciudadanía gallega merece una respuesta a su altura y creemos que este es un tema suficientemente grave como para que el Partido Popular aparte esa estrategia de mentira y manipulación y realmente se ponga a trabajar para dar una respuesta apropiada a este momento", ha reclamado.

Pontón también ha reclamado a la Xunta que haga público el informe que este lunes mencionó la conselleira de Medio Ambiente y que, según indicó Ángeles Vázquez, dictamina que los pellets "no son contaminantes", información que ve "desmentida" por la propia Fiscalía que afirma que se trata de un residuo "con potencialidad tóxica".

RESPUESTA "ACORDE"

La líder nacionalista reclama una respuesta "acorde" con la "gravedad de la situación" y "que no se pongan por delante intereses electoralistas. Es más, la dirigente nacionalista ha señalado que "si la Xunta de Galicia" no elevase la situación de riesgo "podría estar prevaricando, porque no está tomando una decisión acorde con la gravedad del problema y esto es gravísimo".

Finalmente, Pontón también ha querido expresar que "por encima de todo está la protección del medio ambiente y del mar", que no se puede olvidar que es "una fuente de trabajo y de riqueza importantísima para Galicia". Por tanto, ha advertido de que "si de algo está cansada la sociedad gallega es de confrontaciones estériles e inútiles".