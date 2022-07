Pontón (BNG) plantea la declaración de zona catastrófica para las áreas más afectadas por los incendios

La líder nacionalista destaca el "inmenso" trabajo de los equipos contra incendios y pide "medidas estructurales" para combatir los fuegos

OURENSE, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reclamado la declaración de zona catastrófica para las áreas más afectadas por las llamas como vía para obtener todos lo recursos necesarios para su recuperación, "máxime, teniendo en cuenta el importante número de viviendas que fueron pasto de las llamas". Precisamente, preguntado al respecto, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha dejado la puerta abierta a dar los pasos para alguna declaración de zona catastrófica, pero ha insistido en que es preciso evaluar los daños previamente.

Pontón ha visitado este martes O Barco de Valdeorras y A Pobra do Brollón, dos de los ayuntamientos más afectados por la ola de incendios, para conocer sobre terreno el alcance de los incendios, los cuales ha calificado de "desastre ambiental, económico y social".

"La prioridad es apagar los fuegos, pero hay que ir pensando en el día después y, en este sentido, proponemos la declaración de zona catastrófica para que haya ayudas, recursos y se pongan todos los medios necesarios para la recuperación de las tierras quemadas" que, en muchos casos, "tienen un valor ambiental y económico".

"Es necesaria la colaboración de todas las instituciones para que se revierta el daño que se está causando", ha argumentado Pontón, quien bajo la premisa del objetivo prioritario de extinguir los incendios, ha demandado "que se movilicen todos los medios que sean necesarios para poner fin ala situación de riesgo en las zonas afectadas", tanto en Ourense como en Lugo.

La portavoz nacionalista, además, considera que esta ola de incendios "debe suponer un punto de inflexión" en el "drama repetido" de un territorio que "arde año tras año".

"MEDIDAS ESTRUCTURALES"

"Estamos viendo la virulencia y la gravedad de estos incendios y todos sabemos que los incendios se apagan en invierno, con medidas de prevención, con ordenación del territorio y se apagan poniendo freno a la despoblación en muchas zonas de nuestro país", ha subrayado Pontón, quien ha mantenido un encuentro con el operativo contra incendios en la sede del distrito forestal XIII Valdeorras-Trives.

La dirigente del Bloque también considera "clave" combatir el fuego con medidas "estructurales". "El combate contra el fuego requiere medidas de carácter estructural, porque no podemos limitarnos a lamentarnos cada vez que hay un incendio. Es necesario que esta última ola sea un punto de inflexión y dé paso a una estrategia de "limpieza y ordenación del monte", así como "prevención y por otro modelo forestal", porque "todo lo que se está viviendo en este momento se va a agravar con el cambio climático".

Al hilo de ello, la portavoz nacional del BNG entiende que "no se puede mirar para otro lado y hay que asumir que las cosas no se están haciendo bien". Por ello, hay que "acabar con la política de abandono del monte" y buscar "un nuevo modelo forestal, porque con el actual no se puede convivir en el futuro".

"RECONOCIMIENTO AL INMENSO TRABAJO"

Pontón ha hecho, asimismo, un reconocimiento "al inmenso trabajo de todo el personal de extinción". Así, ha reiterado el mensaje de "solidaridad, apoyo y reconocimiento a todas las personas que trabajan en las labores de extinción, incluso poniendo en riesgo su seguridad y su vida", como los bomberos forestales y los efectivos de las brigadas que se enfrentan a incendios de gran intensidad.

"Y sabemos que muchas veces lo hacen desde la precariedad y la falta de medios y recursos, es una labor social lo que están haciendo", ha expresado la líder nacionalista, quien también hizo referencia especial a las personas que perdieron sus viviendas.

"Sabemos que es una situación durisima, desesperada, tienen que saber que estamos todos aquí para ayudar, para empujar y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que esta ola de incendios acabe cuanto antes", ha enfatizado la líder del Bloque, que posteriormente, en A Pobra do Brollón, mantuvo un encuentro con el alcalde, Xosé Lois Maceda, y con los vecinos que tuvieron que ser desalojados de sus viviendas.