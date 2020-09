Pontón (BNG) tacha de "falta de respeto" los "bandazos" de la Xunta de Galicia con el inicio de curso

Ratifica que propondrá en el pleno del Parlamento una comisión sobre residencias y pregunta a Feijóo "si va a defender la verdad" apoyándola

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 (EUROPA PRESS)

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha calificado de "vacile" y "falta de respeto" los "bandazos" que, a su juicio, ha dado la Xunta con respecto a las instrucciones para el arranque del curso escolar en Galicia. Ante esta "incertidumbre", reclama "más recursos" para los centros, porque hace falta "más profesorado" y "reducir las ratios" de alumnos.

Así se ha manifestado la recién convertida en líder de la oposición gallega en una entrevista concedida este domingo a la Cadena Ser, recogida por Europa Press, en la que ha aseverado que el cambio de Carmen Pomar por Román Rodríguez al frente de la Consellería de Educación esconde "el reconocimiento explícito de lo mal que se están haciendo las cosas".

"Pero esto no es solo responsabilidad de la exconselleira, sino del propio presidente de la Xunta, que tuvo seis meses para preparar el inicio de curso y ahora vemos que hay un nuevo bandazo. Primero, presencial; luego, semipresencial sin saber los centros en qué se concreta. Primero no se necesitaba más profesorado, luego sí para secundaria... Están cambiando los criterios constantemente", ha resumido.

Para Pontón, hablar de "normalidad" en el regreso al colegio, como se reitera desde la Xunta, es "una osadía". Por ello, ha preguntado al presidente, Alberto Núñez Feijóo, dónde están las "recetas mágicas" que tenía durante la pandemia con sus comparecencias "día sí día también", al tiempo que le ha reclamado que se ponga "realmente a gestionar".

"Esta crisis de la COVID deja al descubierto la incapacidad de un gobierno que, insisto, tenía seis meses para preparar la vuelta a las aulas. Y estamos viendo que se tiene que retrasar el inicio en secundaria", ha criticado a continuación.

La portavoz nacional del BNG ha sugerido al también presidente de los populares gallegos que "no se ponga de perfil" con sus críticas al Gobierno central y que aporte "recursos" al sistema educativo. "Lo que no nos puede decir un PP que no le importó gastar 90.000 millones de euros en salvar a la banca, es que no hay recursos para atender la inversión más importante que tenemos como país, como es la educación".

"REVERTIR LOS RECORTES" EN SANIDAD

Sobre el cambio al frente de la Consellería de Sanidade --Julio García Comesaña tomó las riendas esta semana tras el cese de Jesús Vázquez Almuiña--, Ana Pontón ha dicho esperar que este relevo "no sea cosmético", sino que sirva para "revertir todos los recortes" que, ha dicho, perpetró el PPdeG en sus más de 11 años al frente de la Administración gallega.

"Estamos en una segunda oleada (de la pandemia del coronavirus) y los servicios de Atención Primaria llegan escuálidos después de una década de recortes y privatizaciones", ha señalado, para añadir que los "casos de transmisión comunitaria" de la COVID-19 de las últimas semanas se deben a que la Xunta "no hizo los deberes": "No preparó un equipo de rastreo y no se están localizando los casos".

Tras insistir en que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) necesita "un plan de Atención Primaria con 200 millones de euros", ha explicado que esta mayor financiación se puede conseguir por "muchas vías". En este sentido, ha sugerido que la banca "devuelva los 60.000 millones de euros" del rescate de la anterior crisis y que los gobiernos se endeuden más "en estos momentos de crisis" en los que hay que "rescatar a las personas".

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE RESIDENCIAS

Durante la entrevista, la líder de la oposición gallega ha ratificado que, en el primer pleno de la Legislatura que ahora empieza, el BNG propondrá una comisión de investigación en el Parlamento sobre lo ocurrido durante la pandemia en las residencias de mayores, que concentran algo más del 40 por ciento de los fallecimientos de la COVID.

Consciente de que solo saldría adelante si cuenta con el 'sí' de los populares, Pontón plantea esta iniciativa para que Feijóo y el PP se "retraten" sobre "si van a defender la verdad o si, por el contrario, está la Xunta defendiendo otros intereses que no sabemos cuáles son".

Esta comisión serviría, en palabras de la líder nacionalista, para que las familias de las víctimas "sepan qué pasó", para "que se asuman responsabilidades" y, sobre todo, para "evitar que esto se pueda producir en el futuro".

No en vano, ha afeado que la crisis sanitaria ha dejado "al descubierto" que "hacer de la atención a los mayores un negocio deja un auténtico fiasco en términos humanos" del que también responsabiliza a la Xunta, que "lleva mucho tiempo sabiendo que hay deficiencias" en los centros de mayores mientras miraba "para otro lado".

En este sentido, Ana Pontón ha instado a que la atención a los mayores sea pública "al 100 por 100": "Para que las personas sepan en sus últimos años de su vida, cuando necesiten ese apoyo de las instituciones, que vamos a estar ahí".

"UN ABSOLUTISMO CIEGO Y SORDO"

Asimismo, la portavoz nacional del BNG ha reconocido en la entrevista a la Cadena Ser que "una de las preocupaciones" que tiene para esta nueva Legislatura es saber si el PP de Feijóo, reforzado con 42 escaños tras las elecciones del 12 de julio, va a aplicar "un absolutismo ciego y sordo" que, ha avisado, "no le va a servir de nada" a Galicia.

Frente a eso, Pontón ha comprometido que "tenderá la mano" para "cambiar las políticas", sobre todo cuando la situación de la Comunidad será "crítica desde el punto de vista económico".

"No podemos seguir con la rutina de concebir que gobernar es simplemente dar titulares para un día que queden en los periódicos y que luego no sirven para nada", ha sentenciado.