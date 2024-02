Pontón se conjura contra los ataques: "Nosotros vamos a seguir con nuestra campaña de ideas y en positivo"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 18 (EUROPA PRESS)

La candidata del BNG a la Presidencia de la Xunta, Ana Pontón, ha aprovechado su intervención en un acto con mujeres para lanzar un mensaje a pocas horas de que finalice la carrera hacia las urnas y de que llegue la jornada de reflexión y tras intensificarse los ataques políticos contra la formación nacionalista y contra ella misma.

"Estamos a punto de hacer historia; si las mujeres votan al BNG, el cambio será imparable", ha remarcado Pontón, quien ha dicho que el Bloque seguirá con su campaña de "ideas, en positivo". "Vamos a seguir con nuestra campaña, de ideas y en positivo, para que Galicia avance", ha afirmado Pontón, quien también defendió que ella, al contrario que el candidato del PP, Alfonso Rueda, acude a los debates a los que le convocan.

"Yo acudo a todos los debates a los que me convocan, no tengo nada que esconder, sin embargo, ya vemos en este país, a quien más esconde es al candidato del PP. La senación que da es que saben que no tienen balance, que no es defendible, que no tienen proyecto", ha afirmado Pontón, quien ha concluido que, cuando pasa esto, "lo mejor es esconderse".

Contra una de las críticas de las últimas horas respondió, sin aludir a ella, durante el debate en TVE en la noche de este miércoles, en la que Rueda fue el "candidato ausente" al no comparecer ni él ni ningún miembro de su partido. Así, tras publicaciones y acusaciones de que el BNG quiere "echar" a la Guardia Civil de Galicia, Pontón en el debate, en el marco del bloque sobre gobierno y pactos, se refirió a la transferencia de tráfico.

Esta transferencia llegó a ser reclamada por unanimidad del Parlamento autonómico --incluido el PP cuando estaba en la oposición--, pero luego decayó cuando se debatió en el Congreso --con el voto en contra del PSOE y la abstención del PP en Madrid--. Del consenso en Galicia se descolgaron los populares en junio de 2021.

Así, Pontón defendió esta transferencia, justificada para poder, luego, crear una "policía propia", que "tiene toda la razón de ser" en uno de los territorios con más siniestralidad y que permitiría también que "muchos guardias civiles que están fuera del país puedan volver a Galicia", ya que la propuesta incluye la integración de estos funcionarios en ese nuevo cuerpo en Galicia, que cuenta con Policía Autonómica adscrita a la Policía Nacional con labores en materias como la violencia de género, menores y furtivismo.

VINCULACIÓN CON TERRORISMO

Además, también en las últimas horas varios dirigentes del PP, incluido el candidato, Alfonso Rueda, y el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, han puesto el foco en los "vínculos" del BNG con Bildu y han atacado a la formación nacionalista por haber apoyado la manifestación de acercamiento de presos a Euskadi.

También se lanzaron acusaciones y petición de desvincularse de Bildu porque Pernando Barrera (candidato de Bildu a las europeas) es asesor del grupo parlamentario en el que está el BNG (el acuerdo político de las europeas pasa por hacer rotatorio el escaño y proponer, a cambio, que el político sin asiento sea contratado como asesor, un contrato que se formaliza después por parte de la Eurocámara).

En las últimas horas, el PP lanzó en las últimas horas un vídeo en el que aparece un dibujo de un lobo con piel de cordero para finalizar con un fundido entre la cara de Pontón y la de Arnaldo Otegi. En ese vídeo también se apela a que el BNG "quiere" eliminar la Guardia Civil.

Las redes sociales hicieron 'suyo' este icono e incluso miembros y afines al BNG han hecho ironía y memes con este diseño del PP, en el que sale un lobo tapado con lana de oveja.

En su cuenta de redes sociales, la diputada por Ourense, Noa Presas, también ironizó con la nueva vinculación a grupos terroristas, incluido Hamás. "Noa Presas cuando todavía no era la peligrosa terrorista que dice la derecha pero apuntaba maneras sable en mano", ha ironizado en su cuenta de la red social X la candidata, con un recorte de periódico en la que sale disfrazada de una especie de dálmata junto a su perro.