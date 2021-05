El porcentaje de compradores 'on line' de gran consumo alcanzó el 20% en la segunda mitad de 2020, según Aecoc

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

El porcentaje de españoles que compró productos de gran consumo a través del canal 'on line' pasó del 17% al 20% entre el segundo semestre de 2019 y el de 2020, según los datos del informe 'E-commerce en gran consumo', publicado por Aecoc Shopperview y Netquest tras el estudio de la actividad en PC y portátiles de más de 10.000 usuarios durante los últimos 30 meses.

El porcentaje de visitantes a las webs de los operadores del sector se ha estabilizado en la comparativa entre ambos periodos, pasando de un 48,2% a un 48,9% entre finales de 2019 y de 2020.

Los datos del informe también apuntan a un crecimiento en la tasa de conversión del e-commerce de gran consumo, que identifica el porcentaje de usuarios que visitan las webs analizadas y que finalmente efectúan una compra.

Antes de la pandemia, este indicador de conversión se situó en el 35% tanto en el segundo semestre de 2018 como en el de 2019, mientras que en los últimos meses del año pasado llegó al 41%.

Atendiendo a la tipología de productos, las categorías de salud y belleza y alimentación son las que suman más compradores online, con un 14,5% y un 7,3% respectivamente.

El cambio más significativo en los últimos seis meses de 2020 se produjo en el reparto del peso de las categorías de producto en la cesta de la compra 'on line'.

Según los datos del informe, la alimentación ya representa el 45% de la facturación del gran consumo por internet, frente al 37% que suponía en el segundo semestre de 2019. Los productos de salud y belleza conllevan el 24% de las ventas (vs 23%), por un 14% en el caso de los productos para mascotas (vs 18%), un 7% los de droguería (7%), un 6% las bebidas (vs 10%) y un 4% la categoría de bebés (vs 4%).

Los datos de Aecoc Shopperview y Netquest apuntan también a un crecimiento del peso de las compras de gran consumo en las páginas de los 'pure players' 'on line', como Amazon. En concreto este tipo de productos ya representan el 10% de las ventas de estos operadores, frente al 6% que suponían en el segundo semestre de 2019.

En el otro lado, el peso de los productos de gran consumo ha caído ocho puntos en las ventas 'on line' de los supermercados e hipermercados de ámbito nacional, pasando de un 54% a un 46%. En cambio, la cesta de la compra 'on line' de las cadenas regionales sigue llenándose prácticamente en exclusiva de artículos de gran consumo.

Por otra parte, los supermercados e hipermercados nacionales se llevan la práctica totalidad de las ventas 'on line' en alimentación. En concreto, nueve de cada diez compras de alimentos por internet se producen a través de estos operadores, que también dominan las categorías de bebidas (84% de las ventas) y de droguería (70,9%).

Los 'pure players' y los especializados en farmacia y en belleza, por su parte, se reparten entre un 26% y un 29% de las ventas de productos de salud y belleza, mientras que las webs especializadas en productos para mascotas se llevan el 79,3% de las ventas de esta categoría.