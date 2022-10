Los portales inmobiliarios destacan la robustez del mercado, que "frena" los signos de desaceleración

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Los portales inmobiliarios Fotocasa, Pisos.com e Idealista han destacado este miércoles la robustez del mercado de la vivienda, después de que se haya conocido que la compraventa registró su mejor agosto en 15 años con 57.327 operaciones, un 14,9% más, y la firma de hipotecas sobre viviendas aceleró su avance ese mes al 10,5%.

"Los datos de agosto, referentes a operaciones cerradas entre junio y julio, muestran todavía un mercado robusto que conseguía mantenerse con vigor y que parecía indemne a la primera subida de tipos del mes de julio", ha señalado el responsable de idealista/hipotecas, Juan Villén.

Además, desde idealista señalan que el hecho de que el crecimiento de compraventas sea superior al de hipotecas muestra el interés inversor por utilizar la vivienda como valor refugio frente a la inflación.

Con respecto al mercado de hipotecas, el dato muestra una suave recuperación de las variables sobre las fijas, reflejo del inicio del cambio de estrategia de muchas entidades, algo que se ha notado también en la subida del interés medio de los préstamos concedidos.

Por el contrario, las familias han tomado una tendencia inversa, ya que la mayoría de cambios de hipoteca se realizan de tipos variables a fijos que, aunque puedan ser más caros, ofrecen una mayor protección a las familias frente al encarecimiento del Euribor.

Desde Fotocasa, de su lado, han destacado que la compraventa de viviendas ha vuelto a marcar récord, acelerada por la subida de tipos de interés. "La compraventa de viviendas indica que sigue habiendo una gran actividad en el mercado de la vivienda", ha señalado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

No obstante, Matos ha advertido de que la inflación desbocada que se está registrando "poco a poco va a empezar a hacer mella" en el bolsillo de los hogares y la capacidad de ahorro se va a ver mermada por los grandes incrementos no solo de la energía y carburantes, sino también de la cesta de la compra. "Esto puede hacer que a la larga los españoles no puedan ahorrar tanto para la compra de vivienda y que por lo tanto se frene la compraventa de inmuebles", ha comentado la directora de Estudios.

Desde el portal inmobiliario pisos.com, su director de Estudios, Ferran Font, ha puesto en valor que el mercado sigue generando datos muy destacables, por lo que aún no se percibe desaceleración. No obstante, y en la línea de Matos, desde pisos.com avisan de que habrá que observar "muy de cerca" las próximas estadísticas para ver si la robustez en las cifras sigue siendo una realidad o si poco a poco va confirmándose el cambio de tendencia que apuntaban los datos del mes anterior.

"Una moderación en las cifras consecuencia de cierto enfriamiento en el mercado, que vendría provocado por la guerra en el este de Europa, el aumento de los tipos de interés o la inflación actual: factores que afectan directamente a la capacidad de pago de la demanda de vivienda", ha señalado Ferran Font.