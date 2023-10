PortAventura World, reconocida en los European Stars Awards por su innovación y sostenibilidad

TARRAGONA, 4 (EUROPA PRESS)

PortAventura World ha sido reconocida de nuevo en la Expo IAAPA celebrada en Viena (Austria), el mayor evento del sector en Europa, donde se ha valorado su propuesta de ocio innovadora y su estrategia medioambiental responsable, explica la compañía en un comunicado este miércoles.

Ha participado estos días en una nueva edición del mayor encuentro anual de la industria del ocio en Europa, la Expo IAAPA Europe 2023, impulsada por The Global Association for the Attractions Industry (IAAPA).

Más de 15.000 personas se reunieron en esta edición celebrada en Viena (Austria), donde la publicación alemana 'Kirmes & Parks' celebró sus European Stars Awards, tributo europeo a las acciones más relevantes del año en la industria de los parques temáticos.

PortAventura World obtuvo cuatro reconocimientos dentro de estos premios: la primera posición en la categoría 'Mejor montaña rusa de acero de Europa', con Shambhala por undécimo año consecutivo; y la segunda posición en las categorías 'Mejor parque temático de Europa', con PortAventura Park, 'Mejor nueva montaña rusa de Europa', con Uncharted, y 'Mejor dark ride de Europa', con Street Mission.

PLANTA FOTOVOLTAICA

La revista 'Park World Magazine' también entregó sus galardones anuales, que reconocieron a la planta fotovoltaica del resort, PortAventura Solar, como la mejor iniciativa sostenible de este año dentro del sector.

La compañía también resultó finalista en otras cinco categorías de los premios: 'Mejor entretenimiento en vivo', con su Carnaval 2023; 'Producto más innovador', 'Mejor campaña de marketing' y 'Mejor montaña rusa', todas ellas con su nueva 'dark ride' Uncharted, y 'Mayor parque', con PortAventura Park.